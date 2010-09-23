دانشگاه آزاد چهار واحد دانشگاهی جدید در خارج کشور ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم بهره‌ برداری از بزرگترین سالن اجتماعات دانشگاهی شمال کشور در دانشگاه آزاد اسلامی ساری و در جمع خبرنگاران گفت: برای رقابت با دانشگاه‌های بزرگ دنیا باید کیفیت آموزش را ارتقا دهیم.

وی با اعلام اینکه برای رسیدن به این مهم باید دانشگاه‌های داخلی را پشت سر بگذاریم، خاطرنشان کرد: دو سال تا پایان دهه سوم تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی مانده است و در این چند سال باید برای رقابت راحت‌تر با دانشگاه‌های بزرگ دنیا از دانشگاه‌های داخلی کشور پیشی بگیریم.

جاسبی ابراز امیدواری کرد: باید در مسیر رقابت با دانشگاه‌ها بتوانیم با دانشگاه‌های آمریکا، ‌آسیا و اروپا رقابت کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از فعالیت چهار واحد دانشگاهی در واحدهای خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد: چهار واحد دانشگاهی نیز در شرف تأسیس است و تعدادی هم در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: نسبت هیئت علمی با درجه دکترای تخصصی نسبت به مربی باید روز به روز افزایش یابد.

جاسبی از آغاز فعالیت دانشگاه علوم و تحقیقات شعبه مازندران خبر داد و گفت: مقدمات راه اندازی دانشگاه علوم و تحقیقات شعبه مازندران فراهم شده و به زودی در چند رشته دانشجو خواهد پذیرفت.

وی از رشد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی ساری ابراز خرسندی کرد و گفت: از ساخت و ساز و تکامل دانشگاه آزاد اسلامی خیلی راضی هستیم و درچند سال گذشته جبران بسیاری از عقب ماندگی های قبلی شده است و این دانشگاه که کند پیش می رفت در سالهای آینده به صف اول دانشگاههای جامع کشور خواهد پیوست.