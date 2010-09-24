7 شب رزمایش در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ سید حمزه میرتقی در مراسم افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس، این عرصه را گنجینه ای بی پایان معرفی کرد و از برگزاری مراسم مختلف به منظور بزرگداشت این ایام در کرج خبر داد.

وی گفت: برپایی رزمایش کربلای یک در محل پادگان قدس واقع در میدان حصارک از جمله تدابیر سپاه ناحیه برای زنده نگه داشتن خاطرات دوران دفاع مقدس می باشد که از امشب به مدت هفت شب برگزار می شود.

میرتقی گفت: این رزمایش از ساعت 7 شب آغاز شده و برپایی ده نمایشگاه سلاح و تجهیزات نظامی از برنامه های جنبی آن است.

فرمانده سپاه ناحیه کرج خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد آسایش و رفاه برای شهروندان و بازدیدکنندگان اتوبوس هایی برای بازگرداندن مردم به سمت میادین اصلی شهر در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: همچنین خدمات پارکینگ نیز در این محل در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

سردار میرتقی با بیان اینکه فرهنگ سازی در حوزه دفاع مقدس برای نوجوانان و جوانان بسیار حائز اهمیت است اعلام کرد: در این راستا تعداد 50 فرمانده و رزمنده دوران دفاع مقدس را توسط دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برای اعزام به مراکز آموزشی و برپایی محافل سخنرانی به اجرا در آوردیم.

وی برپایی گردهمایی بزرگ دفاع مقدس در حسینیه عاشقان ثارالله را از دیگر برنامه های درنظر گرفته شده برای بزرگداشت ایام دفاع مقدس برشمرد.