به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از علاقمندان مطالعات ادبی و میانرشتهای مایلند به صورت روشمند و علمی با رشته ادبیات تطبیقی و قلمرو آن بیشتر آشنا شوند و در سالهای اخیر هم به رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاهها و مراکز علمی توجه بیشتری شده و پذیرش دانشجو در این رشته و انتشار مجلات علمی رونق گرفته است.
علاوه بر آن به تازگی نخستین ویژهنامه ادبیات تطبیقی به همت گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است. نشست هفتگی شهرکتاب به بررسی وضعیت ادبیات تطبیقی در ایران اختصاص دارد.
این نشست در روز سهشنبه 6 مهر ساعت 16:30 و با حضور ابوالحسن نجفی، علیرضا انوشیروانی و المیرا دادور در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار میشود.
این مرکز و در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه سوم اقع شده است.
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