آمریکا جنگ افغانستان را باخته است / پیامدهای منفی عضویت روسیه در ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکسی پوشکف" از اعضای آکادمی وزارت خارجه روسیه در مطلب تحت عنوان "روسیه در ناتو نقش وابسته ‌ای خواهد داشت" در پایگاه اطلاع رسانی "KM"، به غرب گرایی روسیه و دنباله روی این کشور از سیاستهای غرب اشاره می کند و ضمن هشدار درباره عواقب منفی همگرایی روسیه با پیمان آتلانتیک شمالی می نویسد: به نظر می‌آید که بخشی از نخبگان غربگرای سیاسی روسیه مانند سابق اعتقاد دارند که غرب در امور جهانی نقش تعیین کننده‌ای بازی می ‌‌کند. ولی تحولات در جهان معاصر عکس این ادعا را به اثبات می ‌‌رساند. همین امر که باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب شد، نشان دهنده آن است که این کشور به ناتوانی در ایفای نقش سلطه‌ گر جهانی اعتراف می ‌‌کند. آنها سعی می ‌کنند مسایل سیاست خارجی آمریکا را بر دوش متحدان خود بگذارند.



پوشکف در ادامه این مطلب با اشاره به بازگشت آمریکا به ساختار سازمان ملل متحد می نویسد: ‌آمریکا ‌"دیپلماسی ‌چند ‌جانبه" ‌را ‌دنبال ‌می ‌‌کند. ‌آنها ‌از ‌ناچاری ‌این ‌کار ‌را ‌می ‌‌کنند. ‌واقعیت این نیست ‌سیاستمداران ‌آمریکایی ‌ناگهان ‌عاشق ‌سازمان ‌ملل ‌شدند. بلکه ‌واقعیت ‌این ‌است ‌که این کشور ‌نمی ‌‌تواند ‌بدون ‌دیپلماسی ‌چند ‌جانبه ‌سیاست ‌خود ‌را ‌دنبال ‌کند. در ‌این ‌شرایط ‌در ‌روسیه ‌برنامه‌‌های ‌پیوستن ‌به ‌ناتو ‌طراحی ‌می‌شود. ‌به ‌نظر ‌می‌آید ‌که ‌کسانی ‌که ‌این ‌برنامه‌‌ها ‌را ‌در ‌سر ‌می ‌‌پرورانند ‌و ‌به ‌رئیس ‌جمهور ‌روسیه ‌تلقین ‌می‌ کنند، ‌در ‌قرن ‌بیستم ‌زندگی ‌می ‌کنند. ‌ولی ‌جهان ‌وارد ‌قرن ‌بیست ‌و ‌یکم ‌شده ‌است. ‌باراک ‌اوباما ‌به ‌اروپا ‌توجه ‌کمی ‌می‌ کند ‌که ‌این ‌امر ‌سبب ‌ناراحتی ‌اروپایی‌‌ها ‌می ‌شود. ‌ولی ‌علت ‌این ‌رفتار، ‌‌علاقه مند نبودن ‌رئیس ‌جمهوری ‌آمریکا ‌به ‌اروپا ‌نیست. ‌او ‌معتقد ‌است ‌که ‌مرکز ‌سیاست ‌جهانی ‌به ‌آسیا ‌منتقل ‌می ‌شود. ‌در ‌حالی ‌که ‌در ‌شرق ‌ابرقدرت ‌آینده ‌جهانی ‌ظاهر ‌می ‌شود ‌که ‌ایالات ‌متحده ‌را ‌به ‌چالش ‌خواهد ‌کشاند، ‌ما همچنان ‌به ‌غرب ‌چشم ‌دوخته‌ایم.



وی در ادامه می نویسد: روسیه ‌به ‌عنوان ‌کشوری ‌ضعیف ‌تر ‌از ‌ایالات ‌متحده ‌و ‌حتی ‌اتحادیه ‌اروپا، ‌در ‌ناتو یک ‌نقش ‌خدماتی ‌ایفا ‌خواهد ‌کرد. ‌ایالات ‌متحده ‌مسائل ‌ما ‌را ‌حل ‌نخواهد ‌کرد. ‌احتمال ‌بیشتری ‌می ‌‌رود ‌که آمریکا ‌سعی ‌کند ‌مسائل ‌خود ‌را ‌به ‌حساب ‌ما ‌حل ‌کند. ‌اگر ‌ما ‌عضو ‌ناتو ‌شویم، ‌رهبری ‌آمریکایی ‌و ‌اولویت ‌و ‌برتری ‌منافع ‌آمریکا ‌نسبت ‌به ‌منافع ‌ملی ‌خود ‌را ‌به ‌رسمیت ‌خواهیم ‌شناخت.



کارشناس آکادمی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه خاطر نشان می کند: آمریکا ‌در ‌ناتو ‌بالاتر ‌از ‌همه ‌اعضای ‌دیگر ‌است. ‌اروپایی‌ها ‌در ‌عوض ‌پذیرش ‌این ‌نقش ‌آمریکا ‌چتر ‌هسته ‌ای ‌آمریکایی ‌و ‌شبکه ‌پایگاه‌‌های ‌نظامی ‌را ‌دریافت ‌کردند ‌که ‌در ‌سراسر ‌جهان ‌از ‌منافع ‌ائتلاف ‌غربی ‌دفاع ‌می‌‌ کنند. ‌اروپایی‌‌ها ‌درجه ‌بالاتر ‌امنیت ‌را ‌که ‌آمریکایی‌‌ها ‌برای ‌آنها ‌ایجاد ‌کردند، ‌به ‌دست ‌آوردند ‌ولی ‌در ‌عین ‌حال ‌بخشی ‌از ‌استقلال ‌خود ‌را ‌از ‌دست ‌داده‌اند. ‌لذا ‌این ‌تبادل ‌را ‌می‌‌ توان ‌موجه ‌و ‌سودمند ‌دانست، ولی ‌وضعیت ‌روسیه ‌این طور ‌نیست. ‌بدیهی ‌است ‌که ‌ایالات ‌متحده ‌از ‌روسیه ‌فقط ‌برای ‌پیشبرد ‌اهداف ‌خود ‌استفاده ‌خواهد ‌کرد. ‌آنها ‌در ‌سالهای ‌1990 ‌همین ‌کار ‌را ‌می ‌‌کردند. ‌برای ‌مثال، ‌واشنگتن ‌می‌‌ خواهد ‌که ‌ما ‌در ‌افغانستان ‌بیشتر کمک ‌‌کنیم ‌در ‌حالی ‌که ‌آمریکا ‌جنگ ‌افغانستان ‌را ‌باخته ‌است. ‌آمریکا ‌سعی ‌می ‌کند ‌ما ‌را ‌به ‌اتخاذ ‌مواضع ‌شدیدتر ‌نسبت ‌به ‌ایران ‌متمایل کند ‌در ‌حالی ‌که ‌این ‌کار ‌می ‌‌تواند ‌حتی ‌به ‌جنگی ‌منجر ‌شود ‌که ‌ما ‌به ‌هیچ ‌عنوان ‌نباید ‌در ‌آن ‌شرکت ‌کنیم.



وی در پایان درباره عواقب عضویت روسیه در ناتو هشدار می دهد و می نویسد: اگر ‌ما ‌عضو ‌ناتو بشویم، ‌این ‌بدان ‌معناست ‌که ‌ما ‌قواعد ‌مشخص ‌بازی ‌را ‌قبول ‌می‌‌ کنیم. ‌مجبور ‌خواهیم ‌شد ‌به ‌صورت ‌فعال ‌یا ‌غیر ‌فعال ‌از ‌عملیات ‌آمریکا ‌حمایت ‌کنیم که این ‌به ‌نفع ‌روسیه ‌نیست و حمایت ما از آمریکا در چارچوب راهبرد عمومی ناتو یک سری عواقب بسیار منفی از نظر روابط با جهان اسلام و چین به دنبال خواهد داشت.