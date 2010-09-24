به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مذهبی جامعه فوتبال در آستانه نخستین سالگرد تاسیس این هیئت روز 12 مهرماه ضمن تقبیح رفتار شیطان صفتان عمال صهیونیست در به آتش کشیدن قرآن کریم از حرکت نمادین وحید طالب لو در جریان دیدار تیم های استقلال و سایپا در هفته نهم لیگ برتر تقدیر خواهد کرد.

وحید طالب ‌لو در دیدار تیم های فوتبال استقلال و سایپا برای محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن بر روی پیراهن خود جمله : "قرآن نوری است که هرگز خاموش نمی شود" را حک کرده بود. این دروازه بان استقلال همواره در جریان مسابقات ملی و باشگاهی با خود قرآن کریم به همراه دارد و از آن استعانت می جوید.

هیئت مذهبی جامعه اسلامی فوتبال پیش از این به مناسبت های مختلف از چهره های سرشناس فوتبال کشور نظیر محمد دادگان ، فرامرز ظلی ، احمدرضا عابدزاده ، حسن کامرانی فر و ...تقدیر کرده است. این هیئت از سوی جمعی از مسئولان فدراسیون فوتبال و چهره های فرهنگی ورزش کشور تاسیس شده است .