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۶ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۱۷

اولين دوره رقابتهاي دارت در باشگاه پاس برگزارمي شود

نخستين دوره رقابتهاي دارت درگراميداشت ولادت باسعادت منجي عالم بشريت حضرت مهدي (عج) و ايام هفته دفاع مقدس به ميزباني باشگاه پاس تهران برگزارميشود.

به گزرش خبرنگار" مهر" انجمن دارت ايران درابتداي هفته گذشته رسما فعاليت خود را آغازكرد واولين مسابقه رسمي خود را باهمكاري باشگاه فرهنگي، ورزشي پاس ويژه آقايان ودرگروههاي دونفره آزاد درروزهفتم مهرماه(ساعت 17الي21) برگزار خواهد كرد.
انجمن دارت بمنظورآشنايي شركت كنندگان بااين ورزش نوپا جلسه توجيهي را قبل از مسابقات برگزارمي نمايد.
گفتني است: پيش بيني مي شود بيش از100 گروه دونفره دراين مسابقه شركت نمايند.

کد مطلب 115738

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