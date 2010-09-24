دانشنامه دفاع مقدس در پایگاه حوزه به روز رسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دانشنامه با 557 مطلب، دربرگیرنده مقاله، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده پایان نامه بر روی پایگاه حوزه به روز رسانی شد.



دانشنامه دفاع مقدس با 41 نمایه در قالب 11 نمایه اصلی و30 نمایه فرعی با محوریت دفاع مقدس در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار دارد.



بر اساس این گزارش، دفاع مقدس از آغاز تا پایان، دفاع مقدس و رهبری انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و نقش مردم، شهدا و دفاع مقدس، دفاع مقدس و نقش قدرت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی و پیروزی‌ها و تلخی‌های دفاع مقدس از جمله نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.



منافقین و جنگ تحمیلی، دفاع مقدس در عرصه هنر، دفاع مقدس در رسانه و اینترنت، دفاع مقدس و کتاب همچنین کتابشناسی و پایان نامه‌ها از دیگر نمایه‌های اصلی دانشنامه دفاع مقدس است.



ویژگی‌های دفاع مقدس، دوران بازسازی و پس از جنگ، حضرت امام خمینی (ره) و دفاع مقدس، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و دفاع مقدس بخشی از نمایه‌های فرعی این دانشنامه را تشکیل می‌دهند.



جانبازان و دفاع مقدس، آزادگان و دفاع مقدس، روحانیت و دانشگاهیان در دفاع مقدس، سرداران دفاع مقدس، بسیج و سپاه در دفاع مقدس، ارتش و دفاع مقدس، پزشکان و دفاع مقدس، زنان و دفاع مقدس، مردم و پشتیبانی در پشت جبهه از دیگر نمایه‌های فرعی این دانشنامه را در بر دارد.