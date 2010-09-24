واگذاری مجدد ایران خودرو و سایپا/ 2 پالایشگاه آماده عرضه در بورس

به گزارش خبرنگار مهر حسن قالیباف اصل در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دلایل کندی عرضه سهام شرکتهای اصل 44 و اینکه بازار در انتظار ورود سهام شرکتهای جدید است، گفت: ورود شرکتها در هر شرایطی به بازار مطلوب است، زیرا ورود هر شرکتی به بازار ویژگی و جذابیت خاص خود را دارد.

12 شرکت در بورس

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این موضوع در زمینه ورود هر صنعت نیز صدق می کند و برای سرمایه گذاران جذابیت دارد، افزود: بر اساس برنامه ها قرار بود که امسال سهام 12 شرکت در بورس پذیرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه فعال عمل کرده ایم، به نحویکه هم اکنون فرآیند کارهای مربوط به پذیرش و عرضه سهام این شرکتها در حال انجام است، اظهارداشت: یکی از این شرکتها بیمه دانا بود که وارد بورس شد.

پالایشگاهها

قالیباف اصل تصریح کرد: سهام 2 پالایشگاه برای عرضه در بورس پذیرفته شده و بورس منتظر است که سهام آنها توسط سازمان خصوصی سازی وثیقه شود تا امکان عرضه در بازار سرمایه فراهم گردد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به پذیرش پالایشگاهها در خرداد ماه امسال گفت: پالایشگاهها در دستورالعمل پذیرش بورس قرار دارند‏، زیرا دارنده سهام باید کل سهام شرکت را نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی سپرده گذاری کند که هنوز این کار را انجام نداده است و با انجام سپرده گذاری هیچ مشکلی برای عرضه پالایشگاهها وجود ندارد.

این مقام مسئول در بازار سرمایه از پذیرش بیمه پارسیان در بورس در هفته گذشته خبر داد و گفت:امید است شاهد عرضه آن در بازار سرمایه باشیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کندی عرضه ها در واکنش به انتقادها نسبت به نحوه واگذاری ها است، بیان کرد:‌ خیر. به هر حال پذیرش شرکتها در بورس یک فرآیند است و بر اساس دستورالعمل صورت می گیرد.

بانکها در بورس



وی از اتمام کارهای مربوط به واگذاری سهام شرکتهایی همچون پست بانک و شرکت فولاد آلیاژی یزد برای تصویب در هیئت پذیرش خبرداد و عنوان کرد:‌ مقدمات عرضه سهام بانک سرمایه نیز انجام شده است.



قالیباف اصل با بیان اینکه امیدواریم برنامه های عرضه ها مطابق زمانبندی ها پیش برود‏ گفت:‌ بازار سرمایه فرصتهایی را برای دارندگان سهام و ورود شرکتهای جدید فراهم می کند که از جمله آنها افزایش نقدشوندگی سهام‏ تعیین قیمت برای دارایی های شرکتها در بازار سرمایه و یافتن شرکای جدید و افزایش نظم و انضباط برای شرکتها است.

خودروسازها

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد عرضه مجدد بلوکهای 18 درصدی 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور(ایران خودرو و سایپا) گفت: سازمان خصوصی سازی برای عرضه مجدد سهام این شرکتها باید اعلام آمادگی کند تا شرکت بورس نیزنسبت به واگذاری آنها اقدام نماید.



مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: تصمیم نهایی در این خصوص با سازمان خصوصی سازی و هیئت واگذاری است، برای این کار نیز باید نامه ای به شرکت بورس ارائه شود.

هدفمندی یارانه ها



قالیباف اصل در پاسخ به این پرسش که نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیری در شاخص خواهد داشت و یا خیر؟ گفت: ابعاد طرح هدفمند کردن یارانه ها باید به صورت کامل مشخص شود، البته برخی از ابعاد آن مانند نرخ ارز و سود بانکی و اینکه طی چند سال به نرخهای جهانی خواهد رسید تا حدودی مشخص شده است.



وی ادامه داد: اما بخشهایی از ابعاد طرح مانند بازتوزیع یارانه ها برای صنایع انرژی بر و یا نرخهای ترجیحی و غیره مشخص نیست‏، همچنین معلوم نیست که برای کدام یک از صنایع با تاخیر انجام خواهد شد.

بسته حمایتی



مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: با مشخص شدن این وضعیتها، شرکتهای داخل و خارج از بورس می‌توانند بودجه های خود را بر اساس این مفروضات تنظیم کنند.



وی گفت: شرکتهای بورسی هم اکنون منتظر آماده شدن بسته حمایتی دولت هستند تا بر اساس آن بودجه خود را به بازار سرمایه بدهند‏، تا زمانیکه بسته اعلام نشود، نمی توان در مورد آن نکته ای را بیان کرد.