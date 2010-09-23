به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور شب پنجشنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن تشریح آخرین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل جهانی و بین المللی، مهمترین عوامل مشکلات بین المللی در شرایط کنونی را فاصله گرفتن از ارزشها و اصول اخلاقی و الهی و حاکمیت مدیریت و ساختار ناعادلانه بر جهان برشمرد و خاطرنشان کرد: اصلاح وضع جهان و استقرار آرامش و سعادت مستلزم مشارکت همگانی، اندیشه پاک و مدیریت الهی و انسانی است.



دکتر محمود احمدی نژاد با گرامیداشت یاد جانباختگان سیل پاکستان و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه از همگان خواست به عنوان یک وظیفه انسانی به یاری مردم پاکستان بشتابند.



رئیس جمهور با بیان اینکه، نظام سرمایه داری و مدیریت موجود جهانی پس از یکصد سال حاکمیت به پایان راه رسیده و از ارائه پاسخ مناسب به نیازهای جامعه درمانده شده است به تبیین و تشریح دو عامل اصلی ناکامی نظام سرمایه‌داری و نیز راهکارهای حل معضلات موجود و برخی از مشخصات نظم مناسب آینده پرداخت.



دکتر احمدی نژاد یکی از عوامل ناکامی نظام سرمایه داری و مدیریت حاکم بر جهان را نگرش‌ها و اعتقادات مادیگرایانه عنوان کرد و گفت: قطع ارتباط انسان با اندیشه‌های پاک الهی، او را با حقیقت خود منفصل کرد و او را به موجودی محدود به عالم ماده و اسیر غرایزِ انسانی به جای اصالتِ حقیقتِ تبدیل کرد.



رئیس جمهور ادامه داد: به رغم اینکه با قیام ملتها، استعمارگری منزوی و استقلال ملتها به رسمیت شناخته شد و امید به احترام، رفاه و امنیت در ملتها زنده شد اما امروز نه تنها آرزوها محقق نشده بلکه خاطراتی تلخ همچون جنگ جهانی، اشغال فلسطین، جنگهای کره و ویتنام، جنگ رژیم بعث علیه ایران، اشغال افغانستان و عراق و جنگهای آفریقا و کشته و زخمی و آواره شدن صدها میلیون نفر در تاریخ ثبت شده است.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به گسترش تروریسم، تولید مواد مخدر، جنایتهای کم نظیر حکومتهای کودتایی و دیکتاتوری، توسعه تولید و انباشت سلاح‌های اتمی و میکروبی و شیمیایی و غارت منابع و حقوق و فرهنگ ملتهای استعمارزده تصریح کرد: امروز همان اهداف استعمارگران و برده‌داران اما با شعارهای جدید دنبال می شود.



رئیس جمهور با اشاره به آسیب‌های گسترده حاکمیت مادی گرایی در جهان تصریح کرد: به جای تعامل سازنده و تکامل بخش، تنازع مخرب برای بقاء مبنای تنظیم روابط قرار گفت.



دکتر احمدی نژاد مدیریت و ساختار حاکم بر جهان را از دیگر عوامل ناکامی نظام سرمایه‌داری دانست و با تحلیل و کالبدشکافی حادثه 11 سپتامبر، اشغال سرزمین فلسطین و موضوع انرژی هسته ای، به ناکارآمدی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در دهه ای هم که به نام صلح نامگذاری شد جنگ و تجاوز و اشغالگری، صدها هزار نفر کشته و مجروح برجای گذاشته و سازمان ملل متحد نیز نتوانست اقدام موثری برای حل مشکلات جهان انجام دهد.



وی با اشاره به حادثه 11 سپتامبر و بهره برداری آمریکا از این حادثه برای حمله به کشورهای دیگر و توجیه همه اقدامات خلاف قوانین بین الملل خود پیشنهاد کرد: سازمان ملل درباره 11 سپتامبر یک گروه حقیقت یاب مستقل تعیین نماید تا بعدها عده ای اظهار نظر درباره آن را ممنوع نکنند.



دکتر احمدی نژاد با اشاره اشغالگری ها و جنایات رژیم صهیونیستی در طول 60 سال گذشته و حمایت همه جانبه کشورهای غربی از این رژیم گفت: ملت مظلوم فلسطین شصت سال تحت سلطه یک رژیم اشغالگر از آزادی، امنیت و حق حاکمیت محروم است ولی اشغالگران به رسمیت شناخته می شوند. صهیونیستها در جنگ علیه لبنان و غزه زشت ترین اقدامات را علیه مردم بی دفاع انجام داده اند. برخلاف همه قواعد بین المللی به کشتی کمکهای انسانی هجوم می کند و غیر نظامیان را می کشد اما این رژیم به طور مطلق مورد حمایت برخی کشورهای غربی است و دائما کشورهای منطقه را تهدید و با اعلام قبلی شخصیت های فلسطینی و غیره را ترور می کند ولی مدافعان فلسطینی و مخالفین این رژیم با عناوینی چون تروریست و ضد یهود تحت فشار قرار می‌گیرند. تمام ارزش‌ها حتی ارزش‌ها آزادی بیان در اروپا و آمریکا به پای صهیونیسم قربانی می‌شود.



رئیس جمهور گفت: به دلیل همین عدم توجه به حقوق مردم فلسطین همه راه‌حل‌ها به شکست می‌انجامد. اگر از ابتدا به جای رسمیت دادن به اشغالگری، حق حاکمیت ملت فلسطین به رسمیت شناخته می‌شد آیا امروز شاهد این همه جنایت بودیم؟



وی با اشاره به راه حل جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین گفت: پیشنهاد روشن ما بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خویش و مراجعه به آراء عمومی همه مردم فلسطین برای اعمال حاکمیت و تعیین نوع حکومت خود است.



رئیس جمهور علت ناتوانی سازمان ملل را ساختار ناعادلانه آن دانست و با بیان اینکه در چند دهه گذشته همواره حداقل یکی از اعضای دائمی شورای امنیت در یک طرف مناقشات بوده است، گفت: با امتیاز وتو قدرت اصلی در شورای امنیت متمرکز شده و رکن اصلی یعنی مجمع عمومی به حاشیه رفته است.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه وقتی قاضی و دادستان خود یک طرف دعوا هستند، چگونه می توان انتظار کارآمدی داشت، تصریح کرد: آیا در بحث هسته ای اگر ایران دارای امتیاز وتو بود مواضع شواری امنیت و مدیرکل آژانس همینگونه بود.



وی خاطرنشان کرد: با آشکار شدن ناکارآمدی مدیریت و ساختارهای موجود، اکثریت دولتها و ملتها خواستار تغییر اساسی و اجرای عدالت در مناسبات جهانی اند.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ساختار سازمان ملل باید به گونه ای اصلاح شود که همه دولتها و ملتهای مستقل در مدیریت جهانی مشارکت سازنده و فعال داشته باشند، خواستار لغو امتیاز وتو شد و گفت: مجمع عمومی باید بالاترین رکن، دبیر کل مستقل‌ترین فرد و تمام مواضع و اقدامات او با تایید مجمع عمومی و در جهت عدالت و رفع تبعیض باشد.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات روشنی دارد و آماده مشارکت سازنده و فعال است، گفت: پیشنهاد می شود طی یکسال و در یک نشست فوق العاده، مجمع نسبت به اصلاح و نهایی کردن ساختار سازمان اقدام نماید.



رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اقدام زشت و ضد انسانی قرآن سوزی گفت: قرآن کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اسلام است که انسان را به یگانه پرستی، عدالت، دفاع از مظلومان و مبارزه با ستمگران دعوت کرده و پیامبران الهی را تصدیق می کند.



وی افزود: قرآن را سوزاندند که همه این حقایقی و معارف را بسوزانند اما حقیقت سوختنی نیست و قرآن جودانه است چراکه خداوند جاودانه است.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اعتقاد و باور قلبی همه انسان ها به ادیان آسمانی و اعتقاد مسلمانان به قرآن گفت: من به نمایندگی از ملت ایران به همه کتب آسمانی و پیروان آنان احترام می گذارم.



رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی اشغال کشورها را به بهانه تحمیل آزادی و دموکراسی، یک جنایت نابخشودنی دانست و تصریح کرد: جهان به جای منطق قدرت، انحصارطلبی، یکجانبه گرایی، جنگ و تهدید نیازمند منطق مهرورزی، عدالت و مشارکت همگانی است.