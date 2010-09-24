امریکا در جنگ با عراق از ایران حمایت می کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر ، گری سیک مشاور سابق امنیت ملی روسای جمهوری آمریکا و از کارشناسان امور ایران روز پنج شنبه مدعی حمایت امریکائی ها از ایران در جنگ هشت ساله این کشور با عراق شد.

سیک که با شبکه تلویزیونی CNN امریکا گفتگو می کرد در اظهاراتی جدید مدعی شد که بر خلاف اتهاماتی که دولت مردان ایران مبنی بر هماهنگی ایالات متحده و عراق در آن جنگ به امریکا نسبت می دهند ما در جنگ ، به ایران کمک های اطلاعاتی انجام داده ایم!

وی که در زمان جنگ ایران و عراق مشاور امنیت ملی آمریکا در امور خلیج فارس بود گفت: چند روز پیش از جنگ به ایرانی ها اطلاع دادیم که صدام در حال بسیج کردن نیروها ی خود جهت حمله به ایران است.

ادعاهای جدید گری سیک در حالی مطرح می شود که علاوه بر اسناد معتبر بین المللی ، مقامات وقت دولت آمریکا نیز بارها به حمایت های نظامی و اطلاعاتی این کشور از رژیم صدام اعتراف کرده اند که مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق ایالات متحده یکی از آنها است.