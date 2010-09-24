برناما خواستار گسترش همکاری با خبرگزاری مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل ازخبرگزاری ملی مالزی (برناما) "داتو عبدالرحمن سلیمان" گفت گرچه برناما با خبرگزاری دیگری از ایران (ایرنا) نیز از گذشته همکاری دارد اما علاقه بسیاری به گسترش ارتباطات حرفه ای خود با خبرگزاری مهر نیز دارد.

وی گفت برناما و ایرنا از قدیم با هم همکاری داشتند ، اما با توجه به اینکه خبرگزاری مهر عضو فعال سازمان خبرگزاری های آسیا – اقیانوسیه (اوانا) است افتتاح دفتر منطقه ای این خبرگزاری در جنوب شرق آسیا بسیار حایز اهمیت است .

خبرگزاری مهر در مارس 2002 میلادی افتتاح شد و اکنون اخبار آن به شش زبان فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، اردو و آلمانی منتشر می شود.

دفتر خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا واقع درساختمان اصلی برناما در کوالالامپور می باشد و بطور رسمی فعالیت خود را در آستانه هفته دفاع مقدس آغاز کرد.

از کشورمان نیز میهمانانی چون دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ، دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان ، دکتر علی عسگری معاون سازمان ملی جوانان ، محمد رضا اسماعیلی مدیر کل امور مجامع سازمان تبلیغات اسلامی و سعید آلادپوش قائم مقام خبرگزاری مهر در مراسم افتتاح دفتر خبرگزاری مهر حضور داشتند.