به گزارش خبرنگار مهر، از روز پنجشنبه رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور با حضور نمایندگانی از استانهای سراسر کشور در تهران آغاز شد و قدیر نخودچی سرمربی و نادر ناظری مربی تیم کشتی آزاد نوجوانان به عنوان اعضای کمیته فنی رقابتها حضور داشتند.

از نکات جالب این رقابتها حساسیت ویژه این دو مربی برای کشتی گیران هم استانی‌شان بود بطوریکه وقتی یک کشتی گیر خراسانی مقابل حریف تهرانی شکست خورد نخودچی همراه با مربیان این کشتی گیر به شدت به تصمیم داور و سرپرست مسابقات اعتراض کرد و تا پایان روز نخست نیز پیگیر این موضوع بود!

همچنین در حالی که تیمهای تهران و مازندران نیز رقابت نزدیکی برای کسب قهرمانی با هم دارند دیگر مربی تیم ملی نیز به دنبال امتیازات تیم مازندران بود تا ببیند قهرمانی مازندرانی ها قطعی است یا خیر!

این موضوع در حالی اتقاق می افتد که مربیان تیم ملی باید نگاه فرا استانی به مسابقات داشته باشند و حداقل در ظاهر نسبت به این موضوعات حساسیتی از خود نشان ندهند، زیرا حضور آنها به عنوان اعضای کمیته فنی که با هزینه هایی نیز همراه بوده است برای هدف دیگری بوده است.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.