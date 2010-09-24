31 مدرسه فوتبال در سراسر کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کیومرث هاشمی شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح مدرسه فوتبال آموزش و پرورش استان کردستان، اظهار داشت: همزمان با اولین روز از مهرماه تعداد 31 مدرسه فوتبال به همت ادارات کل آموزش و پرورش در سراسر کشور افتتاح شد.

وی ادامه داد: در راستای توجه بیشتر به ورزش در وزارت آموزش و پرورش و لزوم برنامه ریزی اصولی برای رسیدن به نتیجه مناسب در این حوزه، در 31 مرکز استان در سراسر کشور و همزمان با اولین روز مهرماه تعداد 31 مدرسه فوتبال به همت ادارات آموزش و پرورش افتتاح شد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و پرورشی بیان داشت: این مدارس فوتبال ابتدا در مراکز استانها و در سالهای آینده در سایر شهرستانها و حتی مدارس روستایی نیز راه اندازی می شوند که در کنار توجه به سلامت جسمی و روحی دانش آموزان پتانسیل بسیار خوبی در راستای کشف استعدادهای این رشته و در نتیجه کمک به ورزش قهرمانی در سطح کشور به شمار می آید.

هاشمی عنوان کرد: فوتبال یکی از رشته های پرطرفدار در سطح جهان به شمار می رود و به همین دلیل برای اولین بار مدارس این رشته ورزشی در سراسر کشور راه اندازی می شود ولی در کنار این مهم وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی های لازم را برای توجه به سایر رشته های ورزشی در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: یکی از مشکلات اصلی فوتبال در کشور ما عدم تاکتیک پذیری بازیکنان است که امیدواریم با توجه به راه اندازی 31 مدرسه فوتبال در سال جاری و ادامه این برنامه در سال های بعد آموزش و پرورش بتواند کمک های خوبی را در این بخش به ورزش پرطرفدار فوتبال ارائه کند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و پرورشی افزود: دانش آموزان مقطع اول راهنمایی با ثبت نام در این مدارس می توانند علاو بر حضور در کلاس های درسی ضمن حضور در کلاسهای عملی و تئوری فوتبال نیز در پایان سال گواهینامه پایان دوره ورزشی در این رشته را هم دریافت کنند و در سال 90-89 نیز این مدرسه علاوه بر مقطع اول راهنمایی در مقطع دوم راهنمایی نیز دانش آموز پذیرش خواهد کرد.

در پایان این مراسم قائم مقام وزیر آموزش و پرورشی در امور تربیت بدنی و پرورشی اعتبار لازم برای ساخت سه چمن مصنوعی در مدارس استان را در اختیار آموزش و پرورش استان قرار داد.