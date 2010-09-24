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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

کیومرث هاشمی:

31 مدرسه فوتبال در سراسر کشور افتتاح می شود

31 مدرسه فوتبال در سراسر کشور افتتاح می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و پرورشی از افتتاح 31 مدرسه فوتبال همزمان با بازگشایی مدارس در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کیومرث هاشمی شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح مدرسه فوتبال آموزش و پرورش استان کردستان، اظهار داشت: همزمان با اولین روز از مهرماه تعداد 31 مدرسه فوتبال به همت ادارات کل آموزش و پرورش در سراسر کشور افتتاح شد.

وی ادامه داد: در راستای توجه بیشتر به ورزش در وزارت آموزش و پرورش و لزوم برنامه ریزی اصولی برای رسیدن به نتیجه مناسب در این حوزه، در 31 مرکز استان در سراسر کشور و همزمان با اولین روز مهرماه تعداد 31 مدرسه فوتبال به همت ادارات آموزش و پرورش افتتاح شد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و پرورشی بیان داشت: این مدارس فوتبال ابتدا در مراکز استانها و در سالهای آینده در سایر شهرستانها و حتی مدارس روستایی نیز راه اندازی می شوند که در کنار توجه به سلامت جسمی و روحی دانش آموزان پتانسیل بسیار خوبی در راستای کشف استعدادهای این رشته و در نتیجه کمک به ورزش قهرمانی در سطح کشور به شمار می آید.

هاشمی عنوان کرد: فوتبال یکی از رشته های پرطرفدار در سطح جهان به شمار می رود و به همین دلیل برای اولین بار مدارس این رشته ورزشی در سراسر کشور راه اندازی می شود ولی در کنار این مهم وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی های لازم را برای توجه به سایر رشته های ورزشی در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: یکی از مشکلات اصلی فوتبال در کشور ما عدم تاکتیک پذیری بازیکنان است که امیدواریم با توجه به راه اندازی 31 مدرسه فوتبال در سال جاری و ادامه این برنامه در سال های بعد آموزش و پرورش بتواند کمک های خوبی را در این بخش به ورزش پرطرفدار فوتبال ارائه کند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و پرورشی افزود: دانش آموزان مقطع اول راهنمایی با ثبت نام در این مدارس می توانند علاو بر حضور در کلاس های درسی ضمن حضور در کلاسهای عملی و تئوری فوتبال نیز در پایان سال گواهینامه پایان دوره ورزشی در این رشته را هم دریافت کنند و در سال 90-89 نیز این مدرسه علاوه بر مقطع اول راهنمایی در مقطع دوم راهنمایی نیز دانش آموز پذیرش خواهد کرد.

در پایان این مراسم قائم مقام وزیر آموزش و پرورشی در امور تربیت بدنی و پرورشی اعتبار لازم برای ساخت سه چمن مصنوعی در مدارس استان را در اختیار آموزش و پرورش استان قرار داد.

کد مطلب 1157409

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