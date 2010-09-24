فجر سپاسی با مشکلات شدید مالی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد کلانتری شب پنجشنبه پس از پیروزی یک بر صفر مقابل شهرداری بندرعباس در ورزشگاه تختی بندرعباس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بودجه ملی تیم فجر سپاسی قطع شده است و زیر نظر بسیج شیراز اداره می شود، گفت: تیم فجر سپاسی از نظر مالی دچار مشکلاتی است که امیدواریم با حمایتهای مسئولان استانی حل شود.

سرمربی فجر سپاسی با اشاره به اینکه تیم شهرداری در نیمه دوم از نظر بدنی تحلیل رفت، گفت: خوشبختانه در نیمه دوم بازی بهتری را به نمایش گذاشتیم و همچنین توانستیم جلوی فشارهای تیم شهرداری را بگیریم و در نهایت به گل برتری دست پیدا کردیم.

کلانتری با ابراز رضایت از شرایط مناسب میزبانی و زمین مسابقه در بندرعباس، اظهار داشت: 90 درصد تیم مقاومت نسبت به فصل گذشته تغییر کرده است و در این فصل بازیکنان جوان خوبی را در اختیار گرفته ایم و با تمامی تلاش برای صعود به لیگ برتر می جنگیم.

وی با اشاره یه حمایت خوب مسئولان استان فارس از تیم مقاومت، عنوان کرد: مسئولان استان فارس تاکنون حمایتهای خوبی را از تیم داشته اند و پیگیریهای زیادی را برای حل مشکلات تیم انجام داده اند اما تیم هنوز با مشکلات مالی مواجه است که امیدوارم در آینده نزدیک حل شود.

کلانتری اظهارداشت: تیم شهرداری از بازیکنان خوب و صاحب نامی استفاده می کند و از نظر تجربه از تیم ما بالاتر هستند، اما اراده و تلاش بازیکنان جوان فجر سپاسی بی نتیجه نماند.