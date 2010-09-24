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۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۳

وزیر کشور وارد ارومیه شد

وزیر کشور وارد ارومیه شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: وزیر کشور در راس هیئتی به منظور بررسی انفجار بمب در مهاباد و وضعیت امنیتی آذربایجان غربی وارد ارومیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد نجار صبح جمعه به منظور بررسی ابعاد حادثه تروریستی شهرستان مهاباد، بررسی وضعیت امنیتی آذربایجان غربی و دیدار با بازماندگان شهدا و مجروحان این حادثه وارد ارومیه شد.

ادای احترام به مقام شامخ شهدا در گلزار شهیدان ارومیه و شرکت در چندین جلسه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، سخنرانی در نماز جمعه ارومیه، دیدار با بازماندگان شهدای حادثه تروریستی مهاباد در ارومیه، و سفر به شهرستان مهاباد از برنامه های محمد نجار در سفر یکروزه به آذربایجان غربی اعلام شده است.

علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور محمد نجار را در این سفر یکروزه همراهی می کند.

روز چهارشنبه 31 شهریور ماه 1389 همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح مهاباد بمبی در بین زنان حاضر در مراسم منفجر و در پی آن 12 نفر شامل 11 زن و یک پسر بچه شش ساله شهید و بیش از 80 تن مجروح شدند.

کد مطلب 1157420

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