عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- در پی بروز اختلافات مرزی میان چین و ژاپن روابط این کشور دچار تنش شد.

- چین کاپیتان ژاپنی را که در برخورد با قایق این کشور بازداشت کرده بود و سبب تنش میان دو کشور شده بود آزاد کرد

- هزاران نفر از حامیان جنبش جنوبی در یمن بر ضد اتحاد بخش شمالی و جنوبی این کشور تظاهرات کردند.

- عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیپلماسی را تنها راه برای حل موضوع هسته ای ایران عنوان کرد.

- رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هیچ تغییر عمده ای در راهبرد جنگ افغانستان اعلام نکرد.

- آمریکا یک شهروند زن پاکستانی را به 86 سال زندان محکوم کرد. عافیه صدیقی پزشکی که تحت بازجویی آمریکایی ها بود متهم به شلیک به سوی بازجویان خود شده است.

- اوبومازن بار دیگر بر توقف شهرک سازی در صورت ادامه مذاکرات تاکید کرد.

- سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان اعلام کرد که از هم اکنون باید به اشغال اراضی فلسطینی پایان دهد.

- حزب الله لبنان انفجار تروریستی در مهاباد را محکوم کرد.

- ابراز امیدواری "سارا شورد" درباره دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران

- خروج نمایندگان آمریکا در هنگام سخنرانی احمدی نژاد از سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد