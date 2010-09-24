به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای قهرمانی جهان فدراسیون بین المللی جودو رنکینگ برترین های دنیا را اعلام کرد که غیر از علی معلومات که چند پله ای صعود داشت، سایر اعضای تیم ایران همچنان به سقوط خود در این جدول ادامه می دهند. همچنین نام محسن غفار که در رقابتهای جهانی به یک پیروزی دست یافت وارد این لیست شد.

در وزن 60- کیلوگرم "رشید سوبیروف" از ازبکستان که مدال طلای جهان را کسب کرد جمع امتیازات خود را به عدد 1806 رساند و فاصله خود را با نزدیکترین تعقیب کننده خود که "هیروکای" ژاپنی است افزایش داد. در این وزن وحید سرلک از ایران با 122 امتیاز و ایستادن در مکان پنجاهم همچنان بهترین جایگاه را در بین ایرانیها در اختیار دارد. علی چالاک هم با 10 پله نزول و همان 22 امتیاز قبلی خانه یکصد و سی و یکم را اشغال کرده است.

در وزن 66- کیلوگرم "ساگانباتار" از مغولستان که در رقابتهای جهانی مدال برنز کسب کرد همچنان با 1226 امتیاز صدرنشین است. "میروشیتا"ی ژاپنی با طلای قهرمانی جهان تا ردیف هفتم بالا آمد. در میان نمایندگان ایرانی این وزن محسن غفار که در توکیو صاحب یک پیروزی شده بود 40 امتیاز گرفت و در مکان یکصدو هفتم ایستاد. وحید بنا هم با دو امتیاز از رتبه 194 به مکان 228 سقوط کرد.

در وزن 73- کیلوگرم علی معلومات که پیش از این در رتبه 95 قرار داشت، با تنها پیروزی خود روی تاتامی توکیو شصت و هشت امتیازی شد و تا ردیف هشتاد و چهارم بالا آمد. در این وزن "وانگ کی چون" از کره جنوبی با 1430 امتیاز مکان نخست را در اختیار دارد. یوسف کریمیان با 12 امتیاز و رتبه 178 دیگر نماینده ایرانی این وزن می باشد.

در وزن 81-کیلوگرم حامد ملک محمدی با 36 امتیاز در خانه یکصد و پنجم ایستاده است. محمد جمالی هم که در توکیو نتیجه ای ضعیف کسب کرد از حضور خود در این رقابتها چهار امتیاز گرفت و در مکان یکصد و پنجاه و پنجم ایستاد. " کیم جائه بوم" از کره جنوبی با 1660 امتیاز، "نیفانتوف" روس و "چیلرهو"ی برزیلی در مکانهای بعدی ایستاده اند.

تیم ملی ایران در وزن 90- کیلوگرم جودوکاری را روی تاتامی توکیو نفرستاد. در این وزن "ایلیادیس" یونانی با قهرمانی در میدان جهانی 800 امتیازی شد و تا ردیف ششم بالا آمد. "تاکاشی اونو" از ژاپن که در رقابتهای جهانی حذف شده بود همچنان با 1770 امتیاز در صدر بهترینهای این وزن قرار دارد. "دنیسوف" از روسیه و "چوریف" از ازبکستان هم دوم و سوم هستند. در بین ایرانی های حاضر در این وزن رضا چاه خندق با 18 امتیاز، رتبه 128 را در اختیار دارد و حسین قمی که نماینده ایران در بازیهای آسیایی گوانگجوست با 12 امتیاز خانه 141 جدول را تصاحب کرده است.

تیم ایران در وزن یکصد کیلوگرم هم روی تاتامی جهانی نماینده نداشت. در این وزن جواد محجوب و مسعود خسروی نژاد با 12 امتیاز رتبه های 121 و 122 را در اختیار دارند. " آنا تاکاماسا"از ژاپن با 1828 امتیاز رتبه نخست این وزن را در اختیار دارد. و "الکو ون در گیست" هلندی به همراه "درویش" از مصر دوم و سوم هستند.

در وزن 100+ کیلوگرم که "تدی رنر" فرانسوی با 1700 جایگاه اول را در اختیار دارد و "الشهابی" از مصری و "سوزوکی" ژاپنی با اختلاف زیاد در پی او هستند احسان رجبی با 39 امتیاز در مکان هفتاد و پنجم جدول ایستاده و محمد رضا رودکی با 24 امتیاز در ردیف نود و پنجم قرار دارد.