  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۵

علیشیری به مهر اعلام کرد:‌

تقویت مزیت های جذب سرمایه های خارجی در دستور کار

تقویت مزیت های جذب سرمایه های خارجی در دستور کار

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با بیان اینکه تقویت مزیت‌های جذب سرمایه های خارجی در دستور کار قرار دارد، گفت: بهبود رتبه فضای کسب و کار با تغییر قوانین، رفتارها و آئین نامه ها به عنوان پیش نیازهای جذب سرمایه های خارجی در کشور الزامی است.

بهروز علیشری در گفتگو با مهر با بیان اینکه جذب سرمایه های خارجی پیچیده ترین معادله رفتار اقتصادی در کشور است، گفت: با توجه به اینکه فرآیند جذب سرمایه های خارجی پیچیده است‏ باید پیش نیازهای لازم را برای آن فراهم کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جذب سرمایه های خارجی را باعث پیشرفت کشور، تسریع در روند انتقال تکنولوژی، فراهم کردن زمینه اشتغال و ارتقاء سطح بنگاهها عنوان کرد و افزود: به همین منظور باید مزیتهای جذب سرمایه های خارجی را تقویت کنیم.

وی با اشاره به رقابتهایی که کشورها برای جذب سرمایه های خارجی دارند‏، اظهارداشت: فرآیند جذب سرمایه های خارجی نیازمند سازو کارهای جدید و ابزارهای پیچیده دارد.

علیشیری بر استفاده از ابزارهای نوین در جذب سرمایه های خارجی تاکید کرد و افزود: تمرکز در بخش سرمایه های خارجی نتایج مثبتی را در پی داشته است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران شاخصهای اقتصاد کلان از جمله فضای کسب و کار کشور، مشوقها، حساب سرمایه و رفتارهای سیاسی و امنیتی را در جذب سرمایه های خارجی موثر دانست.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای ایران در بخشهای اقتصادی گفت: برای بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذاری باید همواره مورد توجه باشد، زیرا مهمترین متغیر تاثیرگذار در جذب سرمایه های خارجی بهبود رتبه فضای کسب و کار در کشور است که البته نیازمند تغییر قوانین، رفتارها و آئین نامه ها است.

کد مطلب 1157428

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها