"بدرود بغداد" نماینده جسارت نسل تازه سینمای ایران است

تورج اصلانی به خبرنگار مهر گفت: "بدرود بغداد" نماینده نسل من است، از تولد سینما در ایران 110 سال میگذرد و "بدرود بغداد" فرزند این سینما و تجربههای سینماگران است. این فیلم محصول خلاقیت نسل تازه است. مهم نیست نام چه گروهی پشت این فیلم است، اما "بدرود بغداد" نماینده جسارت نسل جوان سینما و البته وامدار تجربههای پیشینیان است.
وی ادامه داد: نسل جوان سینمای ایران یاد گرفته که با وجود کمبود امکانات چگونه فیلم خوب بسازد، چطور قصه بگوید و از آب کره بگیرد. بعضی از فیلمهای سینمای ایران با امکانات و هزینههای بسیار ساخته میشوند اما حاصلی که از آنها به دست میآید قابل قبول نیست. "بدرود بغداد" با چنگ و دندان ساخته شده و بیش از هر چیز تواناییهای این نسل را نشان میدهد.
پانتهآ بهرام در نمایی از "بدرود بغداد"
این فیلمبردار افزود: "بدرود بغداد" همان اندازه که مخاطب ایرانی را از تواناییهای سینماگران این مرز و بوم حیرت زده میکند میتواند برای مخاطب آمریکایی هم جذاب باشد. مثل اینکه یک غربی نقش فرش تبریز را به خوبی بخواند و بر اساسش فرش ببافد. سینما یک محصول غربی است و "بدرود بغداد" به زبان جهانی نزدیک شده و مسئلهای را که جهان با آن آشنا و درگیر است به تصویر میکشد.
اصلانی با اشاره به امتیازهای فیلم گفت: "بدرود بغداد" در شاخههای بازیگری، کارگردانی، تدوین و صدابرداری تجربههایی تازه دارد. بازیگران این فیلم فراتر از اندازههای سینمای ایران حرکت کردهاند، ما لوکیشن را در فیلم جعل کردهایم اما هیچ تماشاگری نگفته است که فیلمبرداری "بدرود بغداد" در آمریکا و عراق انجام نشده است. صدابرداری سرصحنه و با توجه به دشواری این پروژه انجام شده و بازیگران دیالوگهای خارجیشان را دوبله نکردهاند.
وی ادامه داد: نسل ما از نعمت فهم یکدیگر بهرهمند است، ما خواستههای هم را خوب میشناسیم و نیازی به توضیح برای هم نداریم، تجربههای مشترکی که به این شکل پشت سر میگذاریم با سرعت بیشتر و لذت مضاعف توام است. "بدرود بغداد" با حمایت مالی بزرگی ساخته نشد، فیلمی مستقل است که کارگردانش شش سال برای ساختش دوندگی کرد.
این فیلمبردار افزود: اگر فیلمهایی از جنس "بدرود بغداد" بیشتر ساخته شود استعدادهای سینماگران ایرانی معرفی و کشف میشوند، وجه تازهای از بازیگری مزدک میرعابدینی، پانتهآ بهرام و مصطفی زمانی با "بدرود بغداد" نشان داده شد، این فیلم مجموعه جسارتهای سینماگران ایرانی را به رخ میکشد.
اصلانی درباره جایگاه "بدرود بغداد" در کارنامهاش گفت: من تجربههای مختلفی در حوزههای متفاوت داشتهام، فیلمبرداری سیاه و سفید، رنگی، ایستا، روی دست، نورپردازیهای متنوع و... را از سر گذراندهام. "بدرود بغداد" سالاد این تجربهها است. در فیلمبرداری این فیلم همه تجربههایم را به کار گرفتهام. در بعضی نماها از کرین و تراولینگ استفاده کردهام، در بعضی نماها نورپردازی رئال داریم و در بعضی دیگر نورپردازی برای خلق فضاهای خاص. "بدرود بغداد" یاغیگریهایم در فیلمبرداری را متبلور کرده است.
فیلمبردار فیلم سینمایی "سن پترزبورگ" گفت: "بدرود بغداد" هنوز کامل نشده و مراحل فنی آن ناتمام است، امیدوارم مهدی نادری این فرصت را داشته باشد تا نسخهای کامل از فیلم را برای اسکار بفرستد، تهیهکننده باید حمایت کند تا مراحل فنی فیلم تمام شود و "بدرود بغداد" به فرجام درستی برسد.
وی گفت: فیلم نیاز به تدوین مجدد دارد تا ضرباهنگ تندتری پیدا کند، نادری پس از جشنواره فیلم فجر برنامههایی برای اصلاح فیلم داشت که امیدوارم شرایط انجام آن فراهم شود، "بدرود بغداد" قطعهای الماس است که نباید در روزنامه آن را پیچید. بستهبندی فیلم باید امتیازهای آن را نشان بدهد، در شکل فعلی و با اشکالات فنی که "بدرود بغداد" دارد عرضه آن همه برجستگیهای فیلم را به تماشاگر نشان نمیدهد.
اصلانی ادامه داد: غربیها میدانند که چطور کالای متوسطشان را عرضه کنند که تاثیرگذار به نظر برسد، "بدرود بغداد" برای تاثیرگذاری بر مخاطب خارجی نیاز به بستهبندی مناسب دارد تا آن طور که شایسته است دیده شود. این فیلم نماینده شایستهای برای سینمای ایران است و امیدوارم حضورش در اسکار همراه با موفقیت باشد. "بدرود بغداد" در بخشهای بازیگری، تدوین و کارگردانی امتیازهایی دارد که امیدوارم دیده شود.
تورج اصلانی که به تازگی با نیکی کریمی همکاری کرده گفت: "سوت پایان" یکی از بهترین فیلمهای اجتماعی سالهای اخیر و تجربهای جذاب در کارنامه من است، خانم کریمی احتمالا فیلم را برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده میکند، امیدوارم امتیازهای این فیلم خوب دیده شود.
فیلم سینمایی "بدرود بغداد" به کارگردانی مهدی نادری و بازی پانتهآ بهرام، مصطفی زمانی و مزدک میرعابدینی داستان زنی است که همسرش را در جنگ عراق گم کرده است... این فیلم نماینده سینمای ایران در اسکار است.
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