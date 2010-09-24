یکه تازی خشکسالی در فارس با چاشنی کم تدبیری متولیان

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، از آن زمان که برخی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی هشدار دادند که کشور و استان فارس در آستانه ورود به خشکسالی است و متولیان و تصمیم گیریان نسبت به این امر کم توجهی کرده یا آن را جدی نگرفته اند چند سالی می گذرد.

خشکسالی نیز در سایه این غفلتها و جدی گرفته نشدنها به خوبی عرصه هایی که وابستگی شدیدی به آب داشتند را به کام خود فرو برده است. خشکی دریاچه ها اولین ضربه ای بود که استان فارس از ناحیه خشکسالی خورد و بر این اساس دریاچه هایی نظیر پریشان، بختگان، طشک، کافتر و... یکی پس از دیگری خشک و کم آب شدند.

خشکی دریاچه ها، کشاورزی، صیادی، باغداری و سایر عرصه های وابسته به خود را نیز مختل کرد و بر همین اساس بود که گفته می شد کشاورزانی که روزی باید زکات می دادند پس از چند ماه، خشکسالی آنقدر آنها را از نظر مالی متضرر و آسیب دیده کرد که زکات دادن به آنها واجب شد.

خشکی بخش چشمگیری از باغات انجیر استهبان به عنوان قطب انجیرستانهای جهان، خشکی باغات گردوی بوانات به عنوان قطب گردوی استان فارس ضربه های کاری و مهلکی بود که بر بدنه اقتصاد کشاورزی استان فارس وارد شد و پس از این ضربه ها و خسارات، مسئولان و متولیان امر متوجه عمق مشکلات شدند و از آن به بعد بود که طرح های مختلف برای مدیریت مصرف آب، تغییر الگوی کشت و در کل حرکت از کشاورزی نیمه سنتی به سوی کشاورزی مدرن و مکانیزه در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

از این ماجرا چندین سال می گذرد اما برخی از کارشناسان معتقدند که خروجی کار برای مدیریت مصرف آب و خشکسالی چندان مثبت و موثر نبوده است.

ناظم السادات: بارندگی پائیز امسال فارس نرمال نیست

در این رابطه رئیس مرکز تحقیقات جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: پیش بینی می شود که پائیز امسال بارندگی در سطح استان فارس نرمال نباشد.

محمد جعفر ناظم السادات گفت: ما برای ارزیابی بارندگی دو نقطه اقیانوس هند و آرام را مد نظر داریم که اقیانوس آرام برای بارشهای فصلی و اقیانوس هند نیز برای پیش بینی بارشهای هفتگی است.

وی اضافه کرد: با توجه به این دو اقیانوس و بررسیهای انجام شده، وضعیت بارندگی در پائیز امسال مناسب نشان داده نمی شود و زیر نرمال خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه همچنین در پیش بینهای ما وقوع سیلاب نیز خارج از تصور نیست، افزود: باید مسیرها و گذرگاه های شهر شیراز مناسب سازی شده باشد البته پیش بینهای ما برای فصل پائیز است و احتمال دارد در فصول زمستان و بهار وضعیت مناسبی پیش آید.

ناظم السادات عنوان کرد: ما برای انجام پیش بینی و انجام تحقیقات به جذب نیروهای متخصص نیازمندیم که در این خصوص ارگانی کمکی نکرده و در این رابطه اعتباری نیز نداریم.

وی عنوان کرد: برای کاهش برداشت از منابع آبی باید یکسری کارهایی صورت گیرد و مسئولان باید در این خصوص تلاش کنند که از کشت آن دسته از گیاهانی که آب زیادی نیاز دارند جلوگیری شود و در این خصوص توصیه می شود ستادی تشکیل تا تصمیماتی برای برون رفت از این حالت بحرانی گرفته شود و بهترین کار نیز مدیریت مصرف آب است.

قادری: مدیریت منابع در فارس ضعیف است

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مدیریت آب در استان فارس گفت: با توجه به وقوع خشکسالی طی مدت اخیر در این استان و در حالیکه باید نهایت صرفه جویی صورت گیرد، اقدام مناسبی در این رابطه انجام نشده و مدیریت منابع در فارس را تائید نمی کنم.

جعفر قادری با بیان اینکه برای مقابله با خشکسالی در استان باید دستگاههای ذیربط تلاش کنند، افزود: در این رابطه باید طرح های آب و فاضلاب با سرعت بیشتر و انتقال آب و تخصیص آن نیز به شکل مناسبتری انجام شود.

وی یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای مدیریت آب را جلوگیری از کشت برخی محصولات دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا باید از کشت محصولاتی که آب زیادی مصرف می کنند جلوگیری شود همچنین جلوگیری از برداشتهای بی رویه آب در این رابطه نیز حائز اهمیت است.

نماینده مردم شیراز با اعلام اینکه در صورت تداوم این روش، فارس در سالهای آینده با کمبود شدید آب روبرو می شود، خاطرنشان کرد: هر سال سهم استان فارس در حوزه سدها کاهش پیدا می کند به گونه ای که در سال جاری بودجه ای که برای سدهای استان فارس در نظر گرفته شده کاهش چشمگیری داشته است.

وی با تاکید بر اینکه استان فارس در بحثهای ملی سهم چشمگیری ندارد، بیان کرد: مسئولین استان فارس اعلام می کنند که در هشت ماه گذشته با 13 وزیر دیدار داشته اند در حالیکه بنده استانی را سراغ دارم که در یک روز با 14 وزیر دیدار داشته اند که این نشان می دهد رایزنیها و تعامل مسئولین استان با تهران چندان مناسب نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: در استان فارس بحث بارور کردن ابرها، مدیریت آبخیزداری و ... کم است به نحوی که در حال حاضر مسئولین کرمان آب دریا را به استانشان انتقال داده اما در فارس اقدامی صورت نمی گیرد.

به گزارش مهر، مدیریت خشکسالی خود نیز در ابتدای امر ملزومات و پیش نیازهایی را می طلبد که ازجمله مهمترین آنها اختصاص اعتبارات مناسب است. برای تغییر الگوی کشت، اجرای طرح های مناسب مدیریت آب و.. همگی در مرحله اول باید اعتباراتی را به آنها اختصاص داد.

بدون تزریق اعتبارات باید پذیرفت که مدیریت خشکسالی و مصرف منابع آبی کمترین نتیجه را در پی خواهد داشت.

اعتبارات خشکسالی دستخوش هدفمندی یارانه ها شد

در این خصوص نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر در شیراز گفت: اعتبارات خشکسالی دستخوش و تحت شعاع تصمیمات هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته و تاکنون اعلام نشده که میزان اعتبارات فارس چقدر است.

حجت الاسلام داوود محمد جانی افزود: باید خشکسالی تبدیل به یک فرصت شود و با برنامه ریزیهای درست، برای فارس که استانی خشک است تصمیماتی گرفته شود.

وی عنوان کرد: برای تحقق این امرباید چند کار در دستور قرار گیرد که یکی از آنها مدیریت آب است که باید از آبیاری تحت فشار و تسطیح لیزری استفاده شود و در کنار آن نباید به کشاورزی نیز متکی بود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در صورتیکه در استان فارس فقط به کشاورزی متکی باشیم نمی شود مشکلات را مدیریت کرد زیرا استان فارس در حال حاضر با بحرانی شدید مواجه است که نمونه آن نیز می توان به باغات گردوی شهرستان بوانات اشاره کرد.

به گزارش مهر، باید در نظر داشت که خشکسالی فقط در حوزه کشاورزی و باغداری تاثیر گذار نیست بلکه در پی خشکی آبهای سطحی، رویکرد به سفره های آب زیرزمینی و حفر چاه ها نیز بیشتر خواهد شد و این امر منابع آبی استان را دچار آسیب جدی می کند که پیامد آن بحران جدی آب شرب، کشاورزی و... در آینده است.

مدیریت خشکسالی و مصرف منابع در شرایطی که استان فارس چندین سال است با این پدیده طبیعی دسته و پنجه نرم می کند و همچنان این پدیده در استان حاکم است را باید امسال با جدیت دنبال کرد و در این خصوص رایزنی مسئولان استان برای دریافت اعتبارات حداکثری و اجرای طرح های علمی موثر باید با جدیت دنبال شود.