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۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۳

با ادعای همراهی با تحریمها/

تیسن کروپ آلمان از ایران می رود

شرکت فولاد تیسن کروپ آلمان عصر پنجشنبه اعلام کرد همراه با تلاش دولت های غربی برای فشار بر ایران به بهانه برنامه اتمی کشورمان ، به حضور خود در صنایع ایران پایان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شرکت تیسن کروپ از بزرگترین تولید کنندگان فولاد است، اعلام کرد قرارداد جدیدی با ایران فراتر از تحریم های شورای امنیت نمی بندد.

تیسن کروپ مدعی شد که با توقف همکاری با ایران از تحریم ها و سیاست های آلمان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، پشتیبانی می کند و تمامی قراردادهای موجود و منافع مالی شرکت در ایران به سرعت و در اولین فرصت ممکن خاتمه یافته و پایان می یابد.
 
در عین حال یک سخنگوی شرکت تیسن کروپ هم اعلام کرد منافع این شرکت در ایران رقم آنچنانی نبوده و فقط حدود ۲۰۰ میلیون یورو، ۲۶۵ میلیون دلار و معادل نیم درصد گردش مالی سالانه این شرکت به حساب می آید.
کد مطلب 1157435

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