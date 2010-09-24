دیپلماسی تنها راه حل برنامه هسته ای ایران / لزوم لغو محاصره نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، عبدالله گل با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست که به خاطر حمله به کاروان آزادی معذرت خواهی و به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت کند.

خاطرنشان می شود کماندوهای صهیونیست10 خرداد (31 ماه مه) در آبهای بین‌المللی به کاروان کمکهای بشردوستانه آزادی که قصد داشت محاصره غزه را بشکند، حمله کردند و با تیراندازی به همراهان آن، 9 فعال ترک ‌تبار را قتل عام کردند که این اقدام اسرائیل خشم جامعه جهانی را بر انگیخت و سازمان ملل متحد را مجبور به موضع گیری و اعزام گروه حقیقت یاب کرد که گزارش حاضر نتیجه این تحقیق است.

وی در ادامه رفع محاصره نوارغزه و برقراری صلح عادلانه و واقعی در خاورمیانه را خواستار شد و هشدار داد شکست در این زمینه پیامدهای خطرناکی برای تمام دنیا خواهد داشت.

رئیس جمهوری ترکیه در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: هیچ گزینه ای جز دیپلماسی برای حل برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.



وی افزود: بیانیه تهران که با همکاری ترکیه، ایران و برزیل تهیه شد فرصتی برای برگزاری مذاکره درباره برنامه اتمی ایران فراهم کرده بود.