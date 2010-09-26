جزئیاتی تازه از پذیرش دکتری پیوسته/ پذیرش دکتری از لیسانس از سال آینده

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در پذیرش دکتری پیوسته از لیسانس فعالیتهای پژوهشی متقاضی ورود به این دوره مد نظر قرار می گیرد از این رو معاونت پژوهشی معیارها و شاخصهای مربوط را استخراج کرده و در حال حاضر در سازمان سنجش آموزش کشور در دست بررسی است.

وی اظهار داشت: می توان گفت یکی از معیارها برای ورود به دکتری پیوسته فعالیتهای پژوهشی و ارتباط با صنعت توسط دانشجو در دوره کارشناسی است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: علاوه بر این یک سلسله مراحل دیگر نیز لازم است که دانشگاهها باید انجام دهند.

وی اظهار داشت: اینکه در چه رشته هایی می توان پذیرش دانشجوی دکتری از کارشناسی را اجرایی کرد هنوز مشخص نشده است اما می توان گفت که این طرح هم برای رشته های فنی و مهندسی و هم برای رشته های علوم انسانی اجرایی می شود.

حسنی افزود: پذیرش دانشجوی دکتری پیوسته از کارشناسی از سال آینده اجرایی می شود.