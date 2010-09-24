  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

در سفر سه روزه/

وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی خوزستان بازدید می کند

وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی خوزستان بازدید می کند

وزیر بهداشت به همراه هیئتی از مدیران ارشد این وزارتخانه به منظور بازدید و بررسی بخشهای مختلف نظام سلامت به استان خوزستان سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی به همراه هیئتی متشکل از معاونان درمان و امور مجلس وزارت بهداشت، مدیرکل حراست و مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت به منظور بازدید و افتتاح از مراکز بهداشتی درمانی استان خوزستان وارد اهواز شدند.

براساس این گزارش وزیر بهداشت با حضور در بیمارستان امید در شهرستان لالی ضمن بازدید از قسمتهای مختلف بیمارستان در جمع مردم این شهر حاضر و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا و دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.
 
در ادامه این بازدید، وزیر بهداشت به همراه هیئت همراه به روستای تراز در 45 کیلومتری شهر لالی رفته و مرکز بهداشت این روستا را افتتاح کرد.
 
وزیر بهداشت و هیئت همراه در این سفر سه روزه از مراکز بهداشتی درمانی شهرهای اهواز، رامهرمز، بهبهان، خرمشهر بازدید نموده و به بررسی مشکلات آنها می پردازد.
کد مطلب 1157449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها