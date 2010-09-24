وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی خوزستان بازدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی به همراه هیئتی متشکل از معاونان درمان و امور مجلس وزارت بهداشت، مدیرکل حراست و مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت به منظور بازدید و افتتاح از مراکز بهداشتی درمانی استان خوزستان وارد اهواز شدند.

براساس این گزارش وزیر بهداشت با حضور در بیمارستان امید در شهرستان لالی ضمن بازدید از قسمتهای مختلف بیمارستان در جمع مردم این شهر حاضر و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا و دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.

در ادامه این بازدید، وزیر بهداشت به همراه هیئت همراه به روستای تراز در 45 کیلومتری شهر لالی رفته و مرکز بهداشت این روستا را افتتاح کرد.

وزیر بهداشت و هیئت همراه در این سفر سه روزه از مراکز بهداشتی درمانی شهرهای اهواز، رامهرمز، بهبهان، خرمشهر بازدید نموده و به بررسی مشکلات آنها می پردازد.