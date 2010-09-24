لیست 4 هزار کالای صنعتی در راه وزارت بازرگانی

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پاسخ وزیر صنایع و معادن به نامه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی گفت: وزارت صنایع و معادن به زودی لیست کالایی با تفکیک کالاهای ضروری، متوسط و زاید و غیر ضروری را به وزارت بازرگانی ارسال خواهد کرد.

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود:‌ براساس فرمایشات مقام معظم رهبری کالاها به سه دسته ضروری، متوسط و زاید و غیرضروری و مضر برای واردات تقسیم می‌شوند اما از نظر وزارت صنایع کالاهای صنعتی وارداتی که در دسته ضروری و یا متوسط و زاید قرار می‌گیرند باید تحت کنترل کامل باشد.

وی تصریح کرد: برآورد ما این است که نزدیک به 4 هزار قلم کالا تحت پوشش این دو لیست که متشکل از کالاهای صنعتی وارداتی ضروری و یا زاید و متوسط است قرار گیرد.

برزگری ادامه داد:‌ این 4 هزار قلم کالا هم اکنون مشخص شده و در پاسخ به نامه وزیر بازرگانی اعلام خواهد شد. البته از واردات این 4 هزار قلم کالا جلوگیری نشده یا ثبت سفارش آنها قفل نمی‌شود.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: موسسه استاندارد و تحقیقات صنایع ایران در چند مرحله استانداردهای اجباری برخی کالاهای وارداتی را اعلام کرده است که در مرحله اول 630 قلم کالا، در مرحله دوم 120 قلم کالا و در مرحله سوم 500 قلم کالا اعلام شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون کل کالاهای صنعتی وارداتی باید تحت مدیریت واردات قرار گیرند که در آن نقش اساسی را قانون به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واگذار کرده است.

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خاطرنشان کرد: براساس ماده 3 قانون که در خردادماه مصوب شد واردکننده برای واردات تمامی کالاهای صنعتی باید قبل از ورود کالا به کشور باید نمونه کالا را به اداره کل استاندارد ارایه داده و تاییدیه آن را اخذ کند یا براساس مستندات مورد قبول موسسات جهانی استاندارد که مورد قبول وزارت صنایع و معادن ایران است، کالا ارایه و تاییدیه‌های آن اخذ شود.

برزگری گفت: پس از تایید کالاها، واردکننده باید برای ثبت سفارش کالا به سراغ وزارت بازرگانی برود و پس از اخذ ایران کد یک کد رهگیری نیز بر روی کالای خود نصب کند.

وی ادامه داد: بر این اساس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کدهای رهگیری را در مناطق عرضه این کالاها کنترل می‌کند بنابراین در این جا دیگر هزار یا دو هزار قلم کالا معنایی ندارد و تمامی کالاهای صنعتی وارداتی تحت کنترل قرار می‌گیرند.