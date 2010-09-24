16 توصیه برای پدرها و مادرها در روزهای اول مهر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، باز هم فصل درس و مشق و مدرسه از راه رسید، اما این شروع برای برخی کودکان خوشایند است و آنها هیجان‌زده و خوشحال به استقبال آن می روند اما بعضی دیگر روز اول مدرسه عصبی می شوند یا حتی می ترسند. صحبت ما در مورد همین گروه است، کسانی که درابتدای مسیر هستند. تا به حال به این فکر کرده‌اید که چطور می‌توانید این روزها را به خاطره‌ای به یادماندنی برای آنها تبدیل کنید. اگر والدین بدانند چگونه در مقابل این رفتارها واکنش نشان دهند این ترسها و نگرانیها زمان زیادی دوام ندارند و اغلب خود به خود و به مرور زمان رفع می‌شوند.

برای کاهش اضطراب و نگرانی، لذت‌بخش‌ترکردن و ایجاد محیطی آرام در این روزهای ابتدایی راههای ساده‌ای وجود دارد که انجام‌دادن آنها از عهده هر پدر و مادری برمی‌آید.

یاد گذشته‌ها به خیر

در روزهای قبل از شروع مدرسه، از خاطرات خوب دوران مدرسه خودتان برایش تعریف کنید. اگر عکسی دارید به او نشان دهید و از احساسات خودتان در روزهای اول مدرسه برای او تعریف کنید.

آرام بخواب فرزندم!

از یکی دو هفته قبل برنامه خواب کودکتان را به‌صورت غیر‌مستقیم تنظیم کنید. به این معنی که طی روز فعالیتهای بدنی مناسبی برای او برنامه‌ریزی کنید تا شب خسته باشد و در عین حال محیط خانه را در ساعات ابتدایی شب آرام کنید تا بتواند شبها راحت بخوابد و صبحها نیز به ‌مرور او را زودتر از روزهای قبل بیدار کنید.

بزرگ‌شدن تو چه زیباست!

بر وجه مثبت بزرگ‌شدن فرزندتان تاکید کنید. به این معنی که از بزرگ‌شدن او به عنوان اتفاقی خوب یاد کنید و رفتارهای متناسب با سن او را تشویق کنید اما اگر اشتباهی مرتکب شد، به هیچ عنوان جمله‌ای مثل اینکه تو دیگه بزرگ شدی، آخه خجالت نمی‌کشی این کارها‌رو می‌کنی به کار نبرید.

این کار حس بزرگ‌شدن را برای او ناخوشایند می‌کند و عصبانیت ناشی از این صحبتها حتی ممکن است او را تشویق به کارهایی کند که شما نمی‌پسندید. در عین حال اگر مرتکب کار زشت یا اشتباهی شد به هیچ عنوان او را با این عبارت که اگر این کار را در مدرسه انجام بدهی، معلم چنین می‌کند یا فلان اتفاق می‌افتد، نترسانید. این کار تنها تصوری ترسناک از مدرسه در ذهن او به جای می‌گذارد.

تو ارزش این هزینه‌ها را داری

اگر مشکل مالی دارید و در تامین هزینه شهریه مدرسه یا خرید لوازم‌ تحریر مشکل دارید به هیچ عنوان آن را به کودکتان منتقل نکنید چرا که این موضوع در او احساس گناه ایجاد می‌کند و احساسی بد از اینکه بزرگ شده و باعث زحمت شما شده است.

سعی کنید خرید لوازم تحریر را تبدیل به خاطره‌ای لذت‌بخش برای او کنید. البته منظور این نیست که هر چه او خواست برایش تهیه کنید که این خود عواقب بدی به دنبال خواهد داشت. شما که می‌خواهید مقداری پول صرف این کار کنید، لطفا این کار را بدون منت گذاشتن و ابراز ناراحتی از اینکه مجبور به صرف این هزینه هستید، انجام دهید.

راضی‌ام به رضای خدا

اگر مدرسه موردنظر شما به هر دلیلی کودکتان را ثبت نام نکرده، لطفا موضوع را تمام شده بدانید و از افسوس‌خوردن در این مورد جدا پرهیز کنید. توجه داشته باشید که این موضوع دیگر تمام شده و تکرار خاطره آن یادآور احساس شکست برای فرزندتان است؛ یادآوری این موضوع که شما انتظار کاری را از او داشتید که او نتوانسته از عهده آن برآید یعنی آسیب رساندن به اعتماد به نفس او.

راه مدرسه کدوم وره؟

در روزهای قبل از مدرسه، سعی کنید حتما با کودکتان سری به مدرسه او بزنید، اگر کودکتان اضطراب دارد، می‌توانید چندین‌بار این کار را انجام دهید تا او کم کم با فضای مدرسه آشنا شود.

مشکلی نیست که آسان نشود

در این روزهای باقی‌مانده، می‌توانید در مورد موضوعاتی که فکر می‌کنید می‌تواند باعث اضطراب کودکتان یا حتی خودتان ‌شود، به صورت داستان صحبت کنید. به عنوان مثال داستان کودکی که از گم‌شدن در مدرسه می‌ترسید، یا کودکی که ابتدا فکر می‌کرد معلمش او را دوست ندارد. توجه داشته باشید که این داستان‌ها در صورتی تاثیر خواهند داشت که کودک مورد نظر در داستان بتواند با موفقیت مشکلش را حل کند.

البته هرچه موضوع داستان به مسائل ذهنی فرزندتان نزدیک‌تر باشد، تاثیر بیشتری خواهد داشت. یکی دیگر از عوامل مهم تاثیر داستان این است که تا آنجا که امکان دارد قهرمان داستان را شبیه به کودکتان توصیف کنید.

به عنوان مثال از نظر جنسیت، داشتن خواهر و برادر، محل زندگی و... هرچه این شباهت‌ها بیشتر باشد، کودک شما الگوبرداری بیشتری با او کرده و اثر داستان برایش بیشتر است.

همه چیز با برنامه‌ریزی

در رابطه با ساعت شروع و پایان کار مدرسه اطلاعات دقیق کسب کنید؛ به ویژه در رابطه با ساعت تعطیلی مدرسه توجه داشته باشید که گاهی اوقات دیر کردن شما حتی در حد 5دقیقه می‌تواند در کودکتان اضطراب شدیدی ایجاد کند. اضطراب از اینکه شما او را فراموش کرده‌اید و دیگر او را دوست ندارید.

در بعضی مواقع ممکن است این اضطراب که با کمی بی‌نظمی در روزهای ابتدایی سال تحصیلی ایجاد می‌شود تا مدتی باعث رنج کودکتان و شما شود.

نکته دیگر اینکه هیچ‌وقت در مورد دور بودن مدرسه و یا بد مسیربودن جلوی فرزندتان اظهار ناراحتی نکنید چرا که می‌تواند در او 2 احساس مخرب و آزاردهنده ایجاد کند؛ اول آنکه شما برای به مدرسه بردن او رنج بسیاری متحمل می‌شوید و این شروع احساس گناه است و دیگر آنکه نکند این مسیر آن‌قدر دور یا سخت باعث شود که نتوانید به دنبال او بروید و او در مدرسه جا بماند و این نیز آغاز اضطراب و ترس خواهد بود.

نکته دیگر در رابطه با رفت و آمد کودک این است که برای او کاملا مشخص کنید که چه‌کس یا کسانی مسئول بردن و آوردن او از مدرسه هستند. البته هر چه تعداد این افراد کمتر باشد بهتر است، زیرا به کودک نیز آرامش بیشتری می‌دهد.

روز اول مدرسه

اغلب روز اول مدرسه و سال تحصیلی جدید با معرفی معلم و برنامه‌های او برای ادامه سال شروع می‌شود. البته بعضی از معلم‌های خوش‌ذوق هم به شاگردانشان فرصتی می‌دهند تا خودشان را به بقیه همکلاسی‌ها معرفی کنند.



معلم همان روزهای اول قوانین کلاس را با شاگردان در میان می‌گذارد. پس گوش به زنگ باشید تا این قوانین را طی سال فراموش نکنید.

در ضمن، روز اول فرصت خوبی برای دوست شدن با فرد یا افراد مناسب است؛ دوستی‌ای برای یک سال تحصیلی. شاید بچه‌ها از سال قبل همکلاسی‌هایی را بشناسند، اما باید بدانند همیشه پیدا کردن دوست خوب مهم و مفید است. پس به بچه‌ها بیاموزیم که از همان روز اول با بچه‌های دیگر سلام و احوالپرسی کنند و برای یافتن دوستان خوب تلاش کنند.

تغییر مدرسه

ممکن است فرزند شما امسال از مدرسه ابتدایی به راهنمایی یا از راهنمایی به دبیرستان برود. این تغییر بظاهر ساده، ممکن است مشکلاتی را برای فرزندتان به وجود آورد. به عنوان مثال ممکن است در مقطع جدید معلم‌های بیشتری داشته باشند، شیوه آموزش و درس خواندن آنها هم با سال قبل تفاوت خواهد کرد و... معلم‌ها نیز معمولا از این تغییر آگاه هستند و به دانش‌آموز کمک می‌کنند تا با شرایط جدید بخوبی کنار آید، اما شما هم باید تحمل، صبوری و همراهی بیشتری داشته باشید.

حس خوب روز اول مدرسه

روز اول مدرسه فرصتی دوباره برای دیدن دوستان قدیمی است. دوستانی که بچه‌ها در طول تابستان از آنها دور بوده‌اند. همین بهانه خوبی است برای این‌که روز اول تبدیل به روزی خوب و دوست‌داشتنی شود.

بعلاوه آماده کردن وسایل مدرسه، از کیف و کفش و لباس گرفته تا لوازم‌التحریر نیز حس خوبی به بچه‌ها خواهد داد. این‌گونه آنها راحت‌تر و راضی‌تر روز اول مدرسه را پشت سر می‌گذارند. پس یادتان باشد خوب است که شب قبل همه چیز آماده باشد. صبح روز اول شاید کار خیلی سختی باشد اگر بخواهیم همه چیز را آماده کنیم. همین کار به ظاهر ساده کمک بزرگی می‌کند تا صبح روز اول مدرسه ترس و نگرانی‌ها کمتر شود. هر چند بهتر است که در طول سال این عادت را حفظ کنیم و تنها به روز اول اکتفا نکنیم.

شروعی ناخوشایند

اگر فرزند شما در پایان اولین روز احساس کند که از مدرسه متنفر است، چه پیش خواهد آمد؟ معمولا متخصصان علوم تربیتی توصیه می‌کنند که اندکی زمان لازم است تا در مدرسه همه چیز برای بچه‌ها عادی شود. پس کمی به کودک فرصت دهید تا با قوانین جدید، مدرسه، معلم‌ها و دوستان جدید کنار بیاید. اگر باز هم احساس خوبی نداشت، بهتر است با کودک صحبت کنیم. پدر، مادر، معلم یا مشاور مدرسه می‌توانند در این مورد به دانش‌آموز کمک کنند.

روزی فوق‌العاده

برای این‌که اولین روز مدرسه برای ما و دانش‌آموز تبدیل به روزی فوق‌العاده شود، خواب کامل شب قبل را فراموش نکنید. با این‌که شاید عادت کرده باشیم که بچه‌ها در فصل تابستان دیر بخوابند و دیر از خواب بیدار شوند، اما این عادت باید در دوران مدرسه کنار گذاشته شود. پس بچه‌ها باید بدانند که شب قبل از شروع مدرسه باید خوب بخوابند تا روزی خوب را تجربه کنند. بعلاوه صبحانه را فراموش نکنید. قبل از رفتن به مدرسه زمانی را برای خوردن صبحانه‌ای مغذی و سلامت تعیین کنید.

در ضمن بچه‌ها باید از همان روزهای اول مدرسه عاداتی خوب و مناسب در مورد درس و تکالیف مدرسه داشته باشند. به بچه‌ها تاکید کنید که به موقع و سر ساعت تکالیف خود را انجام دهند.همچنین به کودکان یاد دهیم که مدرسه مکان درس و تفریح در کنار هم است. می‌توان در مدرسه و با رعایت قوانین تفریح و شادی هم داشت. در این مورد هم صحبت اولیا با معلم و سرپرست‌های مدرسه بسیار مفید است.

اینکه فرزندتان بداند چه کسی به دنبال او می‌آید، به نوعی در او این حس را ایجاد می‌کند که اتفاقات در اطراف او قابل پیش‌بینی هستند و این، اعتماد کردن به شرایط را برایش آسان‌تر می‌کند.

من در کنار تو هستم!

اگر کودکتان مستعد اضطراب است، سابقه مهد نداشته و احتمال می‌دهید در روزهای ابتدایی ابراز ناراحتی شدیدی بکند، پیشنهاد می‌شود که در این مورد حتما از قبل با مدرسه صحبت کنید و امکان حضورتان را در روزهای ابتدایی مدرسه با آنها بررسی کنید. البته در صورتی که شاغلید بهتر است از قبل با محل کار خود در رابطه با مرخصی‌های پیش‌بینی نشده در هفته اول نیز هماهنگی‌های لازم را به عمل آورید.

با بچه‌ها مدارا

توجه داشته باشید که به هر صورت این تجربه‌ای جدید برای کودکتان خواهد بود و داشتن کمی اضطراب کاملا طبیعی است.

این نگرانی ممکن است باعث شود او در هفته یا حتی ماه اول نتواند صبحانه بخورد و غذایش کم شود؛ لطفا در این موارد به او فشار نیاورید، این کار تنها اضطراب او را بیشتر می‌کند. مطمئن باشید گذشت زمان تا حد زیادی این مسائل را حل خواهد کرد.

والدین مضطرب = کودک مضطرب

مطمئن باشید اگر شما مضطرب باشید، هر چقدر هم که بخواهید در ظاهر خود را خونسرد نشان دهید، باز کودک شما متوجه این اضطراب خواهد شد. توجه داشته باشید که این برای کودک به این معناست که شما به او اطمینان ندارید و این خود به اعتماد به نفس او ضربه می‌زند و البته در او ایجاد اضطراب می‌کند. پس برای اضطراب خودتان قبل از آنکه باعث آسیب به کودکتان شود، فکری اساسی کنید.