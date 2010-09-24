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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

مدت زمان ارسال آثار به جشنواره مطبوعات پنج روز تمدید شد

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‏رسانی وزارت ارشاد گفت: پذیرش آثار ارسالی علاقمندان شرکت در جشنواره مطبوعات که تا 31 شهریور اعلام شده بود تا پنجم مهر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدعلی رامین معاون با اعلام این خبر گفت: در پی درخواست های مکرر خبرنگارانی که تا پایان شهریور ماه موفق به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره نشده بودند، زمان دریافت آثار به مدت 5 روز تمدید شد.

وی افزود: زمان قطعی هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‏ها 3 تا 10 آبان ماه است که در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
 
هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها امسال با شعار اصلی "تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق رسالت مطبوعاتی" در چهار بخش مطبوعات سراسری (با 18 زمینه)، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی (با 4 زمینه)، مطبوعات استانی (با 7 زمینه) و بخش ویژه (با 5 زمینه) برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1157458

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