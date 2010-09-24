مدت زمان ارسال آثار به جشنواره مطبوعات پنج روز تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر محمدعلی رامین معاون با اعلام این خبر گفت: در پی درخواست های مکرر خبرنگارانی که تا پایان شهریور ماه موفق به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره نشده بودند، زمان دریافت آثار به مدت 5 روز تمدید شد.

وی افزود: زمان قطعی هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‏ها 3 تا 10 آبان ماه است که در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.



هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها امسال با شعار اصلی "تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق رسالت مطبوعاتی" در چهار بخش مطبوعات سراسری (با 18 زمینه)، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی (با 4 زمینه)، مطبوعات استانی (با 7 زمینه) و بخش ویژه (با 5 زمینه) برگزار می‌شود.

