گفتگوی مستقیم تهران - واشنگتن راه حل برنامه هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در سخنان خود در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر بر اهمیت حل برنامه هسته ای ایران به شیوه دیپلماتیک و مسالمت آمیز تاکید کرد.

امیر قطر در بخش دیگر سخنان خود از جامعه بین المللی خواست رژیم صهیونیستی را برای رفع محاصره نوارغزه تحت فشار قرار دهد.

وی اظهار داشت : ارتباط دادن اسلام به تروریسم اشتباه بزرگی است و جنگ علیه تروریسم جهان را وارد جنگ بی حد و مرز و بی منطقی کرد که از بین بردن پدیده تروریسم، امنیت و صلح و آرامش را برای جهان فراهم نخواهد کرد بلکه تنها منجر به افزایش ترس، کشتار، آوارگی و بحران های اقتصادی سنگین خواهد شد.

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی خاطرنشان کرد : همه به خوبی می دانند کشورهای عربی هرگز صلحی را که اسرائیل می خواهد آن را خارج از چارچوب قوانین بین المللی به فلسطین تحمیل کند نخواهند پذیرفت.

وی با بیان این مطلب افزود: صلح پایدار و عادلانه صلحی است که حقوق ملت فلسطین را تضمین کند.