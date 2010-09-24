احتمال ارتباط سوء قصد به اساتید کم است/ درخواست از مصلحی و احمدی مقدم

دکتر مرضیه وحید دستجردی در پاسخ به خبرنگار مهر دبا بیان این مطلب افزود: درباره احتمال ارتباط این دو سوء قصد نمی توان قطعی اظهار نظر کرد زیرا شکل موضوعات با یکدیگر متفاوت بوده است.

وی اضافه کرد: اولین فردی که مورد سوء قصد قرار گرفت و به قتل وی منجر شد استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه بود اما فرد دوم که هم اکنون در بیمارستان بستری است پزشک است. بنابراین دو موضوع متفاوت با حواشی متفاوت هستند.

وزیر بهداشت درباره امنیت اساتید پزشکی و کادر درمانی نیز گفت: در حال حاضر در بیمارستانها نگهبان و حراست وجود دارد اما در مطب پزشکان و مراکز درمانی دیگر امکانات حفاظت وجود ندارد مگر آنکه وزارت اطلاعات این موضوع را پیگیری کند و مشخص شود ریشه قضایا از کجاست.

مرضیه وحید دستجردی درباره پیگیریهای وزارت بهداشت نیز گفت: درخواست رسمی خود را به وزیر اطلاعات و نیروی انتظامی ارائه کرده ام و خواستار پیگیری این موضوع شده ام.

وی ادامه داد: اساتید و پزشکان جزء قشر زحمتکش جامعه هستند و نمی دانیم چه دلایلی وجود دارد که این جنایتکاران این دو پزشک و استاد را مورد هدف قرار داده اند. من از وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی خواسته ام تا به این قضیه رسیدگی کنند تا هر چه زودتر این افراد شناسایی و به مجازات برسند.

به گزارش مهر، غلامرضا سرابی متخصص داخلی قلب چهارشنبه شب در بیرون از مطب خود با اسلحه مورد سوء قصد قرار گرفت که هم اکنون در بیمارستان بستری است.

دکتر عبدالرضا سودبخش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز شب سه شنبه در مقابل مطب شخصی خود از طرف افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت و درگذشت.