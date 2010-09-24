مدال برنز جهان بر سینه رستمی درخشید/ سه رکورد ایران بهبود یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش رستمی که خردادماه گذشته، با ثبت وزنه های 160 کیلوگرم در یکضرب، 187 کیلوگرم در دوضرب و 347 کیلوگرم در مجموع، علاوه بر قهرمانی در مسابقات جوانان جهان، هر 3 رکورد ایران را به نام خود تغییر داده بود، پنج شنبه شب و در جریان رقابتهای وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان وزنه های 161 کیلوگرم در یکضرب و 193 کیلوگرم در دوضرب را بالای سر برد تا یک کیلوگرم در یکضرب، 6 کیلوگرم در دوضرب و 7 کیلوگرم در وجموع رکورد جوانان ایران را در دسته 77 کیلوگرم بهبود بخشد.

رستمی اگر در حرکت یک ضرب رقابتهای دسته 77 کیلوگرم قهرمانی جهان، می توانست وزنه 165 کیلوگرم را بالای سر ببرد، نامش در کنار محمد حسین برخواه به عنوان رکورد دار این حرکت در سطح بزرگسالان ایران قرار می گرفت. برخواه وزنه 165 کیلوگرمی را در سال 1381 و در جریان رقابتهای جهانی ورشو لهستان بالای سر برده بود.

در ادامه این مسابقات اصغر ابراهیمی در 94 کیلوگرم و بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در دسته بعلاوه 105 کیلوگرم در روزهای آینده به رقابت با حریفان خود خواهند پرداخت.