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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

روستا آزاد به مهر خبر داد:

ایجاد کلینیک بازتوانی در دانشگاه صنعتی شریف

ایجاد کلینیک بازتوانی در دانشگاه صنعتی شریف

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از برنامه ریزی برای قرار گرفتن مهندسی در خدمت رفع آسیبهای بدنی خبر داد و گفت: کلینیک بازتوانی دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران در دست احداث است.

رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب درباره کار ویژه کلینیک بازتوانی افزود: کلینیک بازتوانی در واقع مهندسی پزشکی را در خدمت مردم می آورد و در راستای بازتوانی و جبران بسیاری از آسیب های بدنی که در ورزش یا زندگی عادی اتفاق می افتد مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف همچنین از قرار گرفتن تدوین سه برنامه پنج ساله دانشگاه صنعتی شریف در دستور کار این دانشگاه خبر داد و گفت: بحث راهبردی جلب همکاری اعضای دانشگاه مطرح است. 

روستا آزاد افزود: به دنبال مدلی ارگانیک برای پیشبرد امور دانشگاه صنعتی شریف هستیم که کلیه اعضای خانواده دانشگاه در اداره آن مشارکت داشته باشند.

کد مطلب 1157472

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