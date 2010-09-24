اعلام آمادگی کشورهای همسایه برای شناسایی عوامل حادثه مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد مصطفی نجار صبح جمعه در بدو ورود به ارومیه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، بازگشایی مدارس، محکوم کردن حادثه بمب گذاری مهاباد و تسلیت شهادت تنی چند از هموطنان کرد منطقه، گفت: در جریان نشست منامه کشورهای همسایه ایران بویژه عراق ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی در یک جشن ملی، آمادگی خود را جهت شناسایی و دستگیری این حادثه ننگین اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه حادثه تروریستی مهاباد توسط عوامل صهیونیستی و آمریکایی با بکارگیری عناصر ضد انقلاب در منطقه روی داد، بیان داشت: کشتار زنان و کودکان بی گناه، عملی فجیع و قابل سرزنش در تمام دنیا است.

وزیر کشور کشتار زنان و کودکان را شنیع ترین عمل در بین دولتها و ملتهای آزاده جهان عنوان کرد و اظهار داشت: این اقدام با هدف انتقام از مردم منطقه بخصوص مردم فهیم کرد انجام شد، این در حالی است که وقوع این حادثه باعث تقویت اتحاد اقوام کرد و ترک و شیعه و سنی در کشور شد.

به گفته نجار اوج تبلور اتحاد اقوام و ادیان مختلف در آذربایجان غربی طی هشت سال دفاع مقدس و مبارزه با منافقین داخلی بود و هم اکنون نیز مردم این استان با حفظ اتحاد خود در مقابل ضد انقلاب و استکبار ایستاده اند.

تحت الشعاع قرار گرفتن موفقیت های دیپلماتیک ایران هدف اصلی حادثه مهاباد بود

این مسئول تحت الشعاع قرار گرفتن موفقیتهای دیپلماتیک ایران در نیوریورک و منامه را هدف اصلی از انفجار بمب در مهاباد و کشتار زنان و کودکان دانست و خاطرنشان کرد: نشست منامه و سفر رئیس جمهور به نیویورک و دیدارهای مختلف وی و سخنرانی در سازمان ملل در راستای اهداف انقلابی کشور بود.

وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی بارها در رسیدن به اهداف خود مبنی بر ناامن جلوه دادن ایران و مکدر کردن چهره امام انقلاب در سطح جهان شکست خورده، ادامه داد: شهدا و مجروحان حادثه تروریستی مهاباد هزینه ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه ها و حریم آمریکا و اسرائیل بود.

وزیر کشور با اعلام اینکه تاکنون هیچ گروهکی در خصوص اقدام فجیع کشتار زنان و کودکان در مهاباد موضع گیری نکرده، بیان داشت: کشتار ناجوانمردانه مردم منجر به روشنگری نظام و انقلاب اسلامی در دنیا و استحکام و ایستادگی مردم در مقابل کفر است.

شناسایی عوامل حادثه مهاباد نشان دهنده اقتدار نیروهای امنیتی است

نجار شناسایی عوامل بمب گذاری مهاباد را طی یک روز نشان دهنده اقتدار نیروهای نظامی و اطلاعاتی در منطقه عنوان کرد و بیان داشت: این حادثه کور تروریستی ارزش عملیاتی ندارد.

حضور در مزار شهدای ارومیه و حادثه تروریستی مهاباد، دیدار با بازماندگان، عیادت از مجروحان، سخنرانی در نماز جمعه ارومیه، شرکت در جلسه ویژه شورای تامین آذربایجان غربی و سفر به شهرستان مهاباد جهت بررسی ابعاد امنیتی این حادثه از جمله برنامه های سفر یکروزه وزیر کشور به استان اعلام شده است.

علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور محمد مصطفی نجار در این سفر یکروزه به آذربایجان غربی همراهی می کند.

روز چهارشنبه 31 شهریور ماه 1389 همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح مهاباد بمبی در بین زنان حاضر در مراسم منفجر و در پی آن 12 نفر شامل 11 زن و یک پسر بچه شش ساله شهید و بیش از 80 تن مجروح شدند.