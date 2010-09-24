طرح کشاورزی پایدار در روستاهای اطراف پریشان اجرا می شود

جمال خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به اینکه این نشست از چهارشنبه 31 مهر آغاز شده و تا جمعه نیز ادامه دارد، افزود: پیرامون موضوع طرح شده در جلسه روز اول مبنی بر اجرای طرح کشاورزی پایدار در روستاهای اطراف پریشان، قرار شد به 11 دختر تحصیل کرده بومی روستاها، طرح کشاورزی پایدار آموزش داده شود و پس از آن در اواخر مهر ماه این افراد در روستاهای محل زندگی خود برای اجرای این طرح اقدام کنند.

وی با بیان اینکه طرح مذکور باید از اواخر مهر ماه در روستاهای اطراف پریشان اجرایی شود، افزود: هدف از آموزش دختران برای اجرای طرح این است که در ابتدا این موضوع بررسی شود که باید چه روشی به کار گرفته شود تا آب کمتری مورد استفاده قرار گیرد و اینکه نحوه استفاده از آب و تالاب پریشان چه اثری بر روی زندگی و معیشت روستاهای اطراف دارد.

رئیس محیط زیست شهرستان کازرون دخالت انسان در از بین رفتن دریاچه پریشان و راهکارهای لازم برای برگشت تالاب به حالت اولیه را از جمله برنامه ها و محورهای نشست روز چهارشنبه دانست.

خداپرست عنوان کرد: کمیته اکوتوریسم معیشت و برگزاری جلسه با انجمنهای مردم نهاد و دوستداران محیط زیست نیز ازجمله برنامه های امروز این نشست است.

به گزارش مهر، پس از خشکی دریاچه پریشان، طی مدت اخیر نشستهای مختلفی برای احیا و بررسی وضعیت تالاب در شهرستان کازرون برگزار شد که نتایج اقدامات صورت گرفته احیای بخشی از دریاچه است.

به گفته مسئولان با تثبیت این احیا، جشن احیا تالاب پریشان نیز در آینده ای نزدیک برگزار می شود.