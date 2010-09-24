دلیل تسکین درد در زمان فشردن دستها بر روی هم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی "پاتریک هاگارد" از دانشگاه کالج لندن در بررسیهای خود نشان دادند زمانی که درد می کشیم لمس کردن و فشردن دستها بر روی هم در مغز به مفهوم کاهش و تسکین درد پردازش می شود.

این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج از گروهی داوطلب خواستند که انگشت اشاره و انگشت حلقه یک دست را در آب گرم و همزمان انگشت میانه همان دست را در آب سرد فرو کنند.

این عمل، یک احساس پارادوکس را در مغز ایجاد کرد و این تصور تداعی شد که انگشت میانی در حال سوختن است.

این آزمایش توهم به روانشناسان کمک کرد در شرکت کنندگان احساس یک درد و سوزش را که در حقیقت وجود ندارد ایجاد کنند. داوطلبان این آزمایش را با هر دو دست انجام دادند و این محققان درد ناشی از آب گرم اندازه گیری کردند.

براساس گزارش میرور، این آزمایش بار دیگر تکرار شد اما این بار داوطلبان باید بلافاصله دستان خود را بر روی هم می فشردند و آنها را لمس می کردند.

نتایج این تحقیقات نشان داد میزان دردی که آنها در آزمایش دوم احساس کردند 64 درصد نسبت به آزمایش اول کاهش یافته بود. در حالی که وقتی داوطلبان دست شرکت کننده دیگری را می فشردند این احساس تسکین درد القا نمی شد.

به گفته این محققان، درد ناشی از فشردن دستها بر روی به این دلیل کاهش می یابد چون مغز اطلاعات لامسه ای را با تحریکات دردآوری که دریافت می کند ادغام کرده و به این ترتیب درد را تسکین می دهد.