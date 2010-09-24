به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور در دیدار سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اسلوانی و رومانی و رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه قم که در محل سازمان بازرگانی قم برگزار شد، گفت: به منظور فراهم آوردن زمینه حضور پررنگ محصولات تولیدی استان در بازارهای هدف کشورهای منطقه، 20 کشور به عنوان بازار هدف انتخاب شده و هم اکنون هر یک از کارشناسان سازمان به مطالعه بر روی کشوری پرداخته و اطلاعات جامعی در خصوص وضعیت فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی کشورهای مذبور جمعآوری شده که این اطلاعات در وب سایت سازمان قابل دسترسی است.
وی افزود: این سازمان درحال اخذ پاویون 2 نمایشگاه tipco ( نمایشگاه بینالمللی کالاهای عمومی) و نمایشگاه indagra (نمایشگاه بینالمللی مواد غذایی) رومانی از سازمان توسعه تجارت است و امیدواریم با دریافت این مجوز شرکتهای ایرانی با محوریت بازرگانی استان قم بتوانند با حضور خود در این نمایشگاهها، توانمندیهای خود را در معرض دید عموم قرار دهند و سهم قابل قبولی از بازار اروپا را به دست آورند.
عالیپور ابراز امیدواری کرد: با همکاری سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای رومانی و اسلواکی بتوانیم سهم خوبی از بازارهای این کشورها را کسب کنیم.
در ادامه آقایان امینیان و آقایی، سفرای جدید کشورمان در رومانی و اسلوانی به بیان ویژگیهای کشورهای مذکور پرداختند و آمادگی خود را جهت ارائه اطلاعات و فراهم آوردن زمینه برگزاری اعزام هیئتهای تجاری اعلام داشتند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم از حضور شرکت های قمی در دو نمایشگاه تخصصی کشور رومانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور در دیدار سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اسلوانی و رومانی و رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه قم که در محل سازمان بازرگانی قم برگزار شد، گفت: به منظور فراهم آوردن زمینه حضور پررنگ محصولات تولیدی استان در بازارهای هدف کشورهای منطقه، 20 کشور به عنوان بازار هدف انتخاب شده و هم اکنون هر یک از کارشناسان سازمان به مطالعه بر روی کشوری پرداخته و اطلاعات جامعی در خصوص وضعیت فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی کشورهای مذبور جمعآوری شده که این اطلاعات در وب سایت سازمان قابل دسترسی است.
نظر شما