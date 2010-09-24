به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور در دیدار سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اسلوانی و رومانی و رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه قم که در محل سازمان بازرگانی قم برگزار شد، گفت: به منظور فراهم آوردن زمینه حضور پررنگ محصولات تولیدی استان در بازارهای هدف کشورهای منطقه، 20 کشور به عنوان بازار هدف انتخاب شده و هم اکنون هر یک از کارشناسان سازمان به مطالعه بر روی کشوری پرداخته و اطلاعات جامعی در خصوص وضعیت فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی کشور‌های مذبور جمع‌آوری شده که این اطلاعات در وب سایت سازمان قابل دسترسی است.



وی افزود: این سازمان درحال اخذ پاویون 2 نمایشگاه tipco ( نمایشگاه بین‌المللی کالاهای عمومی) و نمایشگاه indagra (نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی) رومانی از سازمان توسعه تجارت است و امیدواریم با دریافت این مجوز شرکت‌های ایرانی با محوریت بازرگانی استان قم بتوانند با حضور خود در این نمایشگاه‌ها، توانمندی‌های خود را در معرض دید عموم قرار دهند و سهم قابل قبولی از بازار اروپا را به دست آورند.



عالیپور ابراز امیدواری کرد: با همکاری سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های رومانی و اسلواکی بتوانیم سهم خوبی از بازارهای این کشورها را کسب کنیم.



در ادامه آقایان امینیان و آقایی، سفرای جدید کشورمان در رومانی و اسلوانی به بیان ویژگی‌های کشورهای مذکور پرداختند و آمادگی خود را جهت ارائه اطلاعات و فراهم آوردن زمینه برگزاری اعزام هیئت‌های تجاری اعلام داشتند‌.