دفاع مقدس به صورت شایسته به دنیا نشان داده نشد

این بازیگر در حاشیه برگزاری یازدهمین جشنواره فیلم مقاومت در اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: ما برای جنگ و دفاع مقدس کار زیادی انجام ندادیم و هر دو سال یک بار یک جشنواره برگزار کردیم که آن هم اکنون بعد از یک وقفه چهار ساله برگزار می شود.

وی افزود: از سپاه، ارتش، بسیج و همه سازمانها و نهادها عاجزانه می خواهیم که در زمینه ساخت فیلمهای جنگی و با مضمون دفاع مقدس به ما کمک کنند که بچه های ما هم بدانند که امثال محمد جهان آرا، حاج علی هاشمی چه کسانی بوده اند و برای این مرز و بوم چه کارهایی انجام داده اند.

جوهرچی ادامه داد: ساختن فیلمهای جنگی سخت است و با فیلمهای معمولی بسیار فرق می کند و همه باید به کمک هم در این زمینه همت کنیم که فیلمهای با مضمون دفاع مقدس و انقلاب اسلامی که گویای پیام هشت سال دفاع مقدس باشد ساخته شود و چنین جشنواره هایی متوقف نشوند.

این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به کسب جایزه در پنجمین جشنواره فیلم مفاومت اظهار داشت: این جشنواره برای من خاطره آفرین است. من در پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مفاومت توانستم برای بازی در فیلم " بر بال فرشتگان" به کارگردانی جواد شمقدری جایزه کسب کنم.

جوهرچی افزود: امیدوارم همه فیلمسازان کارهای بهتر و جذاب تری بسازند و حماسه هشت سال دفاع مقدس از این چیزی که هست بین المللی تر شود.

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت همزمان با هشت استان کشور از 30 شهریورماه به مدت یک هفته در خوزستان برگزاری می شود.

این جشنواره همزمان در سه شهر ( اهواز، آبادان و دزفول) برگزار می شود و بخش عمده این جشنواره در خوزستان است و فیلمهای با مضمون انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در این جشنواره به نمایش در می آید.

این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر سینمایی تولید شده از سال 84 تاکنون با موضوعات محوری از جمله مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود.