پرستاران از وزارت بهداشت فقط وعده شنیده اند

محمد شریفی مقدم در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت که عنوان داشته اگر حقی از پرستاران ضایع شده از طریق این وزارتخانه پیگری و دنبال می شود، به خبرنگار مهر گفت: سئوال بنده این است که وزارت بهداشت طی چند سال گذشته به جز وعده هایی که داده مگر کاری برای پرستاران کرده است.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر هیچ اقدام عملی خاصی در جهت بهبود وضعیت جامعه پرستاری کشور توسط وزارت بهداشت انجام نشده است.

شریفی مقدم با اشاره به گفته های مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت که عنوان داشته طرح این قبیل مشکلات فقط مصرف انتخاباتی برای آن دسته از افرادی دارد که در دوره قبل انتخابات نظام پرستاری با اقبال مواجه نشده اند، افزود: اظهارات فاقد کارشناسی سخنگوی وزارت بهداشت موجب می شود اعتبار این وزارتخانه زیر سئوال برود. چون بنده در دوره قبل نفر اول انتخابات نظام پرستاری در تهران شدم.

وی با اشاره به لغو قرارداد همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با تعدادی از پرستاران به دلیل پوشش نامناسب گفت: هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 87 و 88 تعدادی از پرستاران از جمله پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) را به دلیل عدم رعایت پوشش مناسب، با ابلاغ حکم لغو قرارداد کرد.

دبیرکل خانه پرستار با اعلام اینکه برخی از این پرستاران بعد از اینکه تعهد کتبی داده اند دوباره سر کار حاضر شده اند گفت: تعدادی هم به رغم دعوت به کار مجدد حاضر نشدند به محل کارشان بازگردند.

شریفی مقدم با اشاره به تکذیب این موضوع از سوی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت افزود: متاسفانه اطلاعات وی دقیق و کافی نبوده است. چون لیست این پرستاران در هسته گزینش موجود است و در اختیار خانه پرستار نیز قرار دارد که در صورت رضایت پرستاران می توانیم اسامی آنها را در اختیار رسانه ها قرار دهیم.