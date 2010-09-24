جنگلهای کهن اورس در معرض انقراض قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیزده سال خشکسالی در حالی سراسر استان کرمان را در برگرفته است که این استان کویری با پیامدهای گوناگون این پدیده طبیعی دست به گریبان شده است.

کم آبی علاوه بر صدمه شدید به بخش کشاورزی و تامین آب شرب روستایی و شهری صدمات جبران ناپذیری نیز به عرصه های طبیعی و زیستگاههای جانوری و گیاهی استان وارد کرده است.

کاهش شدید بارندگی و عدم سرد شدن هوا در بسیاری از نقاط استان طی زمستان سال گذشته در کنار افزایش گرمای بی سابقه در طول تابستان موجب شده است شرایط برای شیوع انواع آفات نیز فراهم شود و بسیاری از گونه های طبیعت بکر استان بخصوص در جنوب استان کرمان در معرض تهدیدی جبران ناپذیر قرار گیرند.

در این میان کمبود علوفه برای دامهای روستائیان و عشایر دامداران را ناگزیر به چرای عرصه های طبیعی کرده است که

این امر به یکی از بزرگترین تهدیدهای پوشش گیاهی منحصر به فرد عرصه های گیاهی جنوب استان کرمان تبدیل شده است و در صورت ادامه این روند ضربه جبران ناپذیری به طبیعت منطقه وارد می شود.

چرای بی رویه و همچنین برداشت از گیاهان دارویی کمیاب در جنوب کرمان و در عرصه های گیاهی جیرفت و همچنین قطع درختان توسط افراد بومی در حالی ادامه دارد که بیش از پنجاه گونه گیاهی در این منطقه در معرض انقراض قرار گرفته اند و در صورت متوقف نشدن این برداشت غیر اصولی 150 گونه گیاهی دیگر نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

درختان 400 ساله اورس در حال مرگ تدریجی

از سوی دیگر خشکسالی در جنگلهای کهن اورس در ارتفاع دو هزار و 500 متری در جیرفت این درختان را در معرض کم آبی شدید قرار داده است.

این درختان کهنسال که بیش از 400 سال عمر دارند در ارتفاعات شهرستان جیرفت در حال مرگ تدریجی هستند.

خشکسالی شدید و کمبود بارش باران این عرصه های گیاهی منحصر بفرد منطقه را نیز در خطر خشکیدگی قرار داده است به گونه ای که هم اکنون قسمت قابل توجهی از این درختان خشکیده اند و این روند در حال گسترش است.

کمبود منابع آب و عدم بارندگی طی سال گذشته و سال جاری و برداشتهای بی رویه و غیر اصولی از منابع موجود مهمترین دلیل خشکیدگی و نابودی این درختان است.

کاهش شدید سطح آبهای زیر زمینی دشتهای جنوب کرمان نیز منجر به خشکیدگی بسیاری از چاهها و چشمه های و رودخانه های فصلی نیز شده که علاوه بر صدمه به پوشش گیاهی منطقه موجب تغییر محل زندگی بسیاری از گونه های جانوری نیز شده است.

خشکسالی عرصه های طبیعی جیرفت را تهدید می کند

رئیس اداره منابع طبیعی جیرفت در خصوص وضعیت عرصه های طبیعی این شهرستان اظهارداشت: 200 گونه گیاهی مختلف در عرصه های منابع طبیعی جیرفت وجود دارد که بسیاری از این گیاهان منحصرا در این منطقه رشد می کنند.

محمد مومنی با اشاره به خشکسالی و چرای بی رویه گفت: هم اکنون بیش از 50 گونه گیاهی در معرض انقراض قرار گرفته اند.

مومنی ادامه داد: گونه های کمیاب "درمنه سفید"، "ترکی صید آوران" و "آنغوزه" در معرض نابودی قرار دارند که دلیل اصلی آن چرای بی رویه توسط دامهای عشایر منطقه و برداشت بی رویه توسط افراد سود جو در کنار خشکسالی است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مجوزی برای برداشت این گونه های گیاهی صادر نشده است گفت: برداشت از این گیاهان غیر قانونی است و با متخلفان برخورد می شود.

این مسئول افزود: هم اکنون با تشکیل گروههای همیار مردم بومی درصدد فرهنگ سازی در راستای حفظ این عرصه ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد از 900 هکتار وسعیت جیرفت را منابع طبیعی تشکیل می دهد، گفت: خشکسالی و کمبود آب بسیاری از این عرصه ها را تهدید می کند.

مومنی به خشکیدگی درختان کهن اورس اشاره کرد و گفت: جنگلهای اورس با قدمت 400 سال در ارتفاع دو هزار و 500 متری بلندیهای ساردوئیه و جبالبارز رشد می کنند که خشکسالی این جنگلها را نیز در معرض انقراض قرار داده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از خطرات بالقوه ای که این درختان را تهدید می کند مصرف بی رویه مردم بومی از چوب درختان اورس است.

مسئولان استان کرمان برای حل مشکل آب جنوب استان کرمان طرح انتقال آب از خلیج فارس را مطرح کرده اند که اجرایی شدن این طرح بسیاز زمان بر و پر هزینه است.