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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

احمدی نژاد مطرح کرد(مشروح ):

پیشنهاد نامگذاری سال 2011 / اصلاح نهایی ساختار سازمان ملل تا سال آینده

پیشنهاد نامگذاری سال 2011 / اصلاح نهایی ساختار سازمان ملل تا سال آینده

رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سامان ملل با اشاره به حادثه 11 سپتامبر و بهره برداری آمریکا از این حادثه برای حمله کشورهای دیگر پیشنهاد کرد: سازمان ملل درباره 11 سپتامبر یک گروه حقیقت یاب مستقل تعیین نماید تا بعدها عده ای اظهار نظر درباره آن را ممنوع نکنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح سخنان رئیس جمهور به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین

سلام و صلوات خداوند بر پیامبران الهی بویژه پیامبر بزرگ اسلام و اهل بیت مطهر و یاران برگزیده اش و بر تمام پیامبران الهی

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه

ای خدای بزرگ در ظهور ولیت که همراه با سلامتی و پیروزی باشد تعجیل کن و ما را از بهترین یاران و حامیان او و فداکاران در راهش قرار بده

جناب آقای رئیس ، همکاران محترم !

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که بار دیگر فرصت حضور در این مجمع جهانی را عنایت فرمود. ابتدا یاد جانباختگان سیل مهیب پاکستان را گرامی داشته و با بازماندگان و دولت و ملت پاکستان ابراز همدردی می‌کنم . از همگان دعوت می‌کنم که بعنوان یک وظیفه انسانی به یاری همنوعان خود بشتابند .

در سالهای گذشته پیرامون برخی از امیدها و نگرانی‌ها، از بحران‌های خانواده، امنیت، کرامت انسانی، اقتصاد و آب و هوا و از امید به عدالت و صلح پایدار با شما سخن گفتم.

اینک که نظام سرمایه داری و مدیریت جهانی موجود پس از حدود یکصد سال حاکمیت ، به پایان راه رسیده و از ارائه پاسخ مناسب به نیازهای جامعه درمانده شده است ، تلاش می‌کنم با نگاهی به دو عامل اصلی این ناکامی ، برخی از مشخصات نظم مناسب آینده را ترسیم نمایم .

الف : عامل نگرشها و اعتقادات
می‌دانید که پیامبران الهی مأموریت داشته‌اند تا همگان را به یگانه‌پرستی و عشق و عدالت فرا بخوانند و راه رسیدن به سعادت را در برابر بشریت قرار دهند. انسانها را به تفکر و علم دعوت کنند تا حقیقت را بهتر بشناسند و از شرک و خودخواهی برحذر باشند. حقیقت دعوت پیامبران واحد است . هر پیامبری ، پیامبر قبل از خود را تصدیق و به پیامبر بعدی بشارت داده و دین را متناسب با ظرفیت بشر کاملتر از گذشته ارائه کرده است . این سیر تا پیامبر خاتم که تمام و کمال دین را عرضه کرد ادامه داشته است.

به موازات این سیر ، خودخواهان و دنیاپرستان در برابر این دعوت روشن ایستادگی و برای مقابله با پیام آنان قیام کردند.

نمرودیان در برابرحضرت ابراهیم، فرعونیان در برابر حضرت موسی و دنیاپرستان در برابر حضرت عیسی و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) قرار گرفتند . در سده‌های اخیر نیز به بهانه ظلمی که طی قرون وسطی از ناحیه مدعیان دینداری در غرب رفت ، ارزش‌ها و اخلاق انسانی به عامل توقف و عقب ماندگی تفسیر و در برابر علم و عقل قرار داده شد.

قطع ارتباط انسان با آسمان در واقع رابطه او را با حقیقت خودش قطع کرد.

انسان که استعداد درک حقایق عالم و حق‌جویی، میل به عدالت و کمال، پاکی و زیبایی و جانشینی خدا در زمین را دارد به موجودی محدود به عالم ماده و ماموریت او به حداکثر رساندن لذت فردی تعریف گردید. اصالتِ غرایزِ انسانی به جای اصالتِ حقیقتِ انسان نشست .

انسان ها و ملت ها رقیب هم شمرده شدند و سعادت یک فرد یا ملت در مزاحمت و در حذف و سرکوب دیگران تعریف شد. به جای تعامل سازنده و تکامل بخش ، تنازع مخرب برای بقاء مبنای تنظیم روابط قرار گرفت .

پرستشِ سرمایه و سلطه جایگزین یگانه پرستی که رمز وحدت و عشق است گردید.

این مقابله گسترده خودخواهان با ارزش‌های الهی راه را بر برده‌داری و استعمار باز کرد.
بخش وسیعی از جهان ، تحت سلطه چند دولت غربی قرار گرفت. ده‌ها میلیون انسان به بردگی کشیده شدند و دهها میلیون خانواده متلاشی گردیدند. تمام منابع ، حقوق و فرهنگ ملت های استعمارزده به غارت رفت. سرزمین‌ها اشغال و مردم بومی قتل عام و تحقیر شدند.

اما با قیام ملت ها ، استعمارگری منزوی و استقلال ملت ها به رسمیت شناخته شد. امید به احترام ، رفاه و امنیت در ملت ها زنده شد . در اوائل قرن گذشته شعارهای زیبای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی ، امیدهای فراوانی ایجاد کرد تا مرهمی بر زخم های عمیق مانده از گذشته باشد . اما امروز نه تنها آرزوها محقق نشده بلکه خاطراتی تلخ‌تر از گذشته در تاریخ ثبت شده است .

در دو جنگ جهانی ، اشغال فلسطین ، جنگ های کره و ویتنام ، درجنگ عراق علیه ایران ، دراشغال افغانستان و عراق و جنگ های آفریقا صدها میلیون نفر کشته و زخمی و آواره شدند.

تروریسم ، تولید موادمخدر ، فقر و فاصله طبقانی گسترش یافت . حکومت های کودتایی و دیکتاتوری تحت حمایت غرب در آمریکای جنوبی جنایت های کم نظیر مرتکب شدند.

به جای خلع سلاح، تولید و انباشت سلاح‌های اتمی و میکروبی و شیمیایی توسعه پیدا کرد و جهان در معرض تهدید بیشتری قرار گرفت.

و بدین ترتیب ظاهراً همان اهداف استعمارگران و برده‌داران اما اینبار با شعارهای جدید دنبال شده است.

ب: عامل مدیریت جهانی و ساختار حاکم بین المللی
جامعه ملل و سپس سازمان ملل با شعار برپایی صلح و امنیت و تامین حقوق انسانی و در حقیقت برای مدیریت جهانی تشکیل گردید.

با کالبد شکافی سه رویداد ، نحوه مدیریت حاکم بر جهان قابل ارزیابی است .
اول: 11 سپتامبر که حدود ده سال همه جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

ناگهان با پخش تصاویر مختلف خبر حمله به برج های دو قلو در جهان منتشر شد .

تقریباً تمام دولت ها و شخصیت‌های مطرح این حادثه را به شدت محکوم کردند .

موتور تبلیغات به راه افتاد و جهان در معرض خطری بزرگ به نام تروریسم و تنها راه نجات ، لشگرکشی به افغانستان اعلام شد .

بالاخره افغانستان و به فاصله کوتاهی عراق تحت اشغال قرار گرفتند .
لطفا دقت کنید؛

ادعا شد که در 11 سپتامبر حدود سه هزار نفر کشته شده‌اند که همه ما از آن متاسفیم اما در افغانستان و عراق تا کنون صدها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر مجروح و آواره شده‌اند و درگیری به طور روزافزون توسعه پیدا کرده است .

در معرفی عوامل اصلی حادثه 11 سپتامبر سه نظر اعلام شد :

1- یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی امریکا عبور کرده است . این نظر بیشتر از ناحیه دولتمردان امریکا تبلیغ شد .

2- توسط بخش هایی از دولت امریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی امریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است . اکثریت مردم امریکا و ملت ها و سیاستمداران براین باورند .

3- توسط یک گروه تروریستی انجام شده است لیکن دولت وقت امریکا از آن پشتیبانی و بهره‌برداری کرده است . ظاهراً این نظریه طرفداران کمتری دارد .

مهم ترین اسناد اتهام چند گذرنامه‌ که از میان حجم عظیم خرابه‌ها پیدا شده بود و یک نوار ویدیویی از یک شخص بود که محل سکونت او نامعلوم است ولی اعلام شد که قبلا در تجارت نفت با برخی مقامات امریکایی مشارکت داشته است . اینگونه وانمود شد که به دلیل شدت آتش‌سوزی و انفجار از عاملین انتحاری اثری به دست نیامد .

چند سئوال اساسی بدون پاسخ مانده است .

1- آیا عقل حکم نمی‌کرد که ابتدا تحقیق دقیقی توسط گروه های مستقل انجام و پس از شناساییِ کاملِ عوامل ، برنامه‌ای منطقی برای برخورد با آنها طراحی می‌گردید؟

2- به فرض پذیرش نظر دولت امریکا، آیا روش برخورد با یک گروه تروریستی، لشگرکشی گسترده ، جنگ منظم و کشتار صدها هزار نفر است؟

3- آیا امکان نداشت مثل برخورد ایران با گروه تروریستی ریگی که چهارصد نفر از مردم بیگناه ایران را کشته و زخمی کرده بود اقدام می‌شد؟ در عملیات ایران به هیچ بیگناهی خسارتی وارد نشد .

پیشنهاد می‌شود که سازمان ملل درباره 11 سپتامبر یک گروه حقیقت یاب مستقل تعیین نماید تا بعدها عده‌ای اظهار نظر درباره آن را ممنوع نکنند .

در اینجا مایلم اعلام نمایم که جمهوری اسلامی ایران در سال آینده ، میزبان کنفرانسی خواهد بود که با هدف شناخت تروریسم و راهکارهای مقابله با آن برگزار خواهد شد. از مقامات کشورهای مختلف، اندیشمندان، صاحبنظران ، محققین و موسسات مطالعاتی برای شرکت در این کنفرانس دعوت می کنم .
 

دوم: اشغال سرزمین فلسطین است.
ملت مظلوم فلسطین شصت سال تحت سلطه یک رژیم اشغالگر از آزادی ، امنیت و حق حاکمیت محروم است ولی اشغالگران به رسمیت شناخته می‌شوند. روزانه خانه‌ها بر سرزنان و کودکان خراب می‌‌شود و مردم در وطن خود از آب و غذا و دارو نیز محرومند . صهیونیست‌ها تا کنون 5 جنگ گسترده بر همسایگان و ملت فلسطین تحمیل کرده‌اند.

آنان در جنگ علیه لبنان و غزه زشت‌ترین اقدمات را علیه مردم بی‌دفاع انجام داده‌اند .

رژیم صهیونیستی بر خلاف همه قواعد بین‌المللی به کشتی کمک های انسانی هجوم می‌کند و غیر نظامیان را می‌کشد .

این رژیم به طور مطلق مورد حمایت برخی کشورهای غربی است و دائماً کشورهای منطقه را تهدید و با اعلام قبلی شخصیت‌های فلسطینی و غیره را ترور می‌کند ولی مدافعان فلسطینی و مخالفین این رژیم با عناوینی چون تروریست و ضد یهود تحت فشار قرار می‌گیرند . تمام ارزش‌ها حتی آزادی بیان در اروپا و امریکا به پای صهیونیسم قربانی می‌شود.

به دلیل عدم توجه به حقوق مردم فلسطین همه راه حل‌ها به شکست می‌انجامد.

اگر از ابتدا به جای رسمیت دادن به اشغالگری ، حق حاکمیت ملت فلسطین به رسمیت شناخته می‌شد آیا امروز شاهد این همه جنایت بودیم .

پیشنهاد روشن ما بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خویش و مراجعه به آراء عمومی همه مردم فلسطین برای اعمال حاکمیت و تعیین نوع حکومت است .

سوم : انرژی هسته‌ای است .
انرژی هسته‌ای ، پاک و ارزان و نعمتی خدادادی و از بهترین جایگزین ها برای کاهش آلودگی های ناشی از سوخت فسیلی است .

معاهده N.P.T به تمام اعضاء اجازه داده است که بدون محدودیت از آن بهره ببرند و آژانس موظف به حمایت و پشتیبانی فنی و حقوقی از آنها شده است .

بمب اتم بدترین سلاح ضد بشری است که باید به طور کامل محو گردد. معاهده N.P.T توسعه و انباشت آن را ممنوع و خلع سلاح را ضروری شمرده است .

اما ملاحظه کنید دارندگان بمب اتم و برخی اعضاء دائم شورای امنیت چه کرده‌اند :

انرژی هسته ای را معادل بمب معرفی و با ایجاد انحصار و فشار بر آژانس آنرا از دسترس اکثریت ملت ها دور کرده‌اند و همزمان بمب‌های اتمی خود را حفظ کرده و ارتقاء داده‌اند. آمریکا 80 میلیارد دلار برای ارتقا ء بمب های خود اختصاص داده است .

این اقدامات باعث شده است که:
نه تنها خلع سلاح اتفاق نیفتاده است بلکه تولید بمب اتم در برخی مناطق از جمله توسط رژیم اشغالگر و تهدیدگر صهیونیستی اشاعه یافته است .

همین جا پیشنهاد می‌شود که سال 2011 سال خلع سلاح اتمی و ' انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس' اعلام شود.

در تمام این موارد سازمان ملل نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و متاسفانه در دهه‌ای هم که به نام صلح نامگذاری شد جنگ و تجاوز و اشغالگری، صدها هزار نفر کشته و مجروح برجای گذاشت و بر کینه‌ها و دشمنی‌ها افزوده شد.

خانم‌ها و آقایان
اخیراً نیز شاهد اقدام زشت و ضد انسانی قرآن سوزی بودیم .

قرآن کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اسلام است و به یگانه پرستی ، عدالت ، عشق به مردم، آبادانی زمین ، تفکر و تعقل و دفاع از مظلومان و مبارزه با ستمگران دعوت می‌کند و از پیامبران الهی نظیر نوح، ابراهیم، اسحق، یوسف، موسی و عیسی (علیهم‌السلام) به نیکی نام می‌برد و آنان را تصدیق می‌کند . قرآن را سوزاندند که همه این حقایق و معارف را بسوزانند. اما حقیقت سوختنی نیست، قرآن جاودانه است چون خدا و حقیقت جاودانه‌اند . این اقدام و هر اقدامی که موجب تعمیق شکاف ها و فاصله‌ها بین ملت ها شود شیطانی است . باید با هوشمندی از غلتیدن در دام شیطان احتراز کرد . من به نمایندگی از ملت ایران به همه کتب آسمانی و پیروان آنان احترام می‌گذارم .

این قرآن است و این کتاب مقدس هر دو برای ما محترمند
دوستان محترم
سال هاست که ناکارآمدی اندیشه سرمایه داری و مدیریت بین المللی و ساختارهای موجود آشکار شده و اکثریت دولت ها و ملت ها خواستار تغییر اساسی و اجرای عدالت در مناسبات جهانی‌اند.

علت ناتوانی سازمان ملل ساختار ناعادلانه آن است. با امتیاز وتو قدرت اصلی در شورای امنیت متمرکز شده و رکن اصلی یعنی مجمع عمومی به حاشیه رفته است .

در چند دهه گذشته همواره حداقل یکی از اعضای دائمی در یک طرف مناقشات بوده‌ است .

زمانی که قاضی و دادستان ، خود یک طرف دعوا هستند چگونه می‌توان انتظار کارآمدی داشت چرا که امتیاز وتو برای تجاوز و اشغالگری مصونیت می‌آورد .

آیا در بحث هسته‌ای ، اگر ایران دارای امتیاز وتو بود مواضع شورای امنیت و مدیرکل آژانس همینگونه بود؟
دوستان عزیز

سازمان ملل مهم ترین مرکز هماهنگی مدیریت مشترک جهانی است . ساختار آن باید به گونه ای اصلاح شود که همه دولت ها و ملت های مستقل در مدیریت جهانی مشارکت سازنده و فعال داشته باشند.

امتیاز وتو باید لغو شود و مجمع عمومی بالاترین رکن و دبیرکل ، مستقل‌ترین فرد و تمام مواضع و اقدامات او با تائید مجمع عمومی و در جهت عدالت و رفع تبعیض باشد .

دبیر کل نباید برای ابراز حقیقت و اعمال عدالت تحت فشار قدرت ها یا کشور محل استقرار سازمان باشد .

پیشنهاد می‌شود طی یکسال و در یک نشست فوق‌العاده ، مجمع نسبت به اصلاح و نهایی کردن ساختار سازمان اقدام نماید.

جمهوری‌اسلامی‌ایران پیشنهادات روشنی دارد و آماده مشارکت سازنده و فعال است.

خانم‌ها و آقایان!
من به صراحت اعلام می‌کنم که اشغال کشورها به بهانه تحمیل آزادی و دموکراسی یک جنایت نابخشودنی است.

جهان به جای منطق قدرت ، انحصار‌طلبی ، یکجانبه‌گرایی ، جنگ و تهدید به منطق مهرورزی ، عدالت و مشارکت همگانی نیازمند است.

جهان نیازمند مدیریت افرادی پاک چون انبیاء الهی است .

دو حوزه وسیع جغرافیایی یعنی افریقا و امریکای لاتین یک دهه از تحولات سرنوشت ساز را پشت سر گذاشته اند . رویکردهای جدید در این دو قاره که بر همگرایی و وحدت هرچه بیشتر و بومی سازی الگوهای رشد و توسعه کشورهایشان استوار است منافع چشمگیری را برای مردمان این دو منطقه به ارمغان آورده است . هوشمندی و تدبیر رهبران این دو قاره به حل بحران ها و معضلات منطقه ای بدون دخالت های سلطه جویانه فرا منطقه ای است .

جمهوری اسلامی ایران روابط همه جانبه خود را طی سال های اخیر با امریکای لاتین و افریقا گسترش داده است .
و اما درباره ایران سرافراز؛

بیانیه تهران گامی بزرگ و سازنده در جهت ایجاد اعتماد است که با اقدام شایسته و انسانی دولت های برزیل و ترکیه و همراهی صمیمانه ایران تنظیم شده و گرچه با بداخلاقی و قطعنامه غیر قانونی مواجه شد ، لیکن همچنان معتبر است .

ما بیش از تعهدات خود قوانین آژانس اتمی را رعایت کرده‌ایم اما هرگز تحمیلات غیرقانونی را نپذیرفته و نخواهیم پذیرفت .

گفته‌اند که با فشار می‌خواهند ایران را وادار به گفتگو کنند. اولاً ایران همیشه آماده گفتگو بر پایه احترام و عدالت بوده است . ثانیاً روش‌های مبتنی بر بی‌احترامی به ملت ها ، مدت هاست که کارآمدی خود را از دست داده است. آنان که در برابر منطق روشن ملت ایران از تهدید و تحریم استفاده کردند در واقع باقیمانده حیثیت شورای امنیت و اعتماد ملت ها به این نهاد مهم را قربانی و ناعادلانه بودن آن شورا را یکبار دیگر اثبات کردند .

اینان وقتی با ملت بزرگ ایران که در تاریخ با نام دانشمندان ، شاعران ، عارفان ، هنرمندان و فرهنگ و تمدنش و به نام پاکی ، خداپرستی و عدالت خواهی شناخته شده است اینگونه رفتار می‌کنند چگونه انتظار دارند که ملت ها به آنان اعتماد کنند.

دوستان من!

همه می‌دانند که نظام سرمایه داری و روش‌‌‌های سلطه‌جویانه در مدیریت جهان شکست خورده و نه تنها دوره برده‌داری و استعمار بلکه دوره تسلط بر جهان نیز گذشته و راه بر بازسازی امپراطوری ها بسته شده است .

ما اعلام کرده‌ایم که حاضریم در یک مناظره آزاد جدی با دولتمردان امریکا در همین صحن و به طور شفاف دیدگاه خود درباره مسائل مهم جهان را به شما عرضه نمائیم.

همین‌جا پیشنهاد می‌شود برای تحقق گفتگوی سازنده همه ساله کرسی مناظرات آزاد در صحن مجمع برپا شود.
و اما سخن آخر ؛

دوستان و همکاران !
ملت ایران و قاطبه ملت ها و دولت های جهان با مدیریت تبعیض‌آلود فعلی حاکم بر جهان مخالفند. این مدیریت بدلیل غیر انسانی بودن در پایان راه و بن‌بست کامل و نیازمند اصلاحات اساسی است .

اصلاح وضع جهان و استقرار آرامش و سعادت مستلزم مشارکت همگانی ، اندیشه پاک و مدیریت الهی و انسانی است .
 

همه ما بر این باوریم که :

عدالت عامل اصلی صلح ، امنیت پایدار و گسترش محبت بین انسان ها و ملت هاست و نوع انسان‌ها تحقق آرمان ها ، حقوق و عزت خود را در سایه عدالت جستجو می‌کنند و از ظلم ، بداخلاقی و تحقیر گریزانند .

حقیقت انسانی در عشق ورزیدن به انسان ها و خوبی ها متجلی می‌گردد و محبت بهترین مبنای تنظیم رابطه بین انسان ها و ملت ها است.

وحشی بافقی شاعر نامدار ایرانی می‌فرماید:
اگر صد آب حَیوان (آب حیات) خورده باشی چو عشقی در تو نبود مرده باشی

انسان ها در مسیر ساختن جهانی سرشار از پاکی و امنیت و رفاه ، رقیب و منازع هم نیستند بلکه یاور یکدیگرند.

کسانی که شادی خود را در غم ، رفاه خود را در فقر وامنیت خود را در ناامنی دیگران جستجو می‌کنند و خود را برتر از دیگران می‌دانند از دایره انسانیت خارج‌ و در مسیر شیطانی‌اند.

اقتصاد و اموال دنیا ابزار خدمت به دیگران ، دوستی و تقویت روابط انسانی و کمال معنوی و نه وسیله سلطه و فخر فروشی است .

زن و مرد مکمل یکدیگرند و خانواده و رابطه پاک ، عاشقانه و پایدار دو همسر در کانون آن ، تضمین تداوم و تربیت نسل ها ، لذت حقیقی ، ترویج عشق و اصلاح جامعه است .

زن مظهر جمال خداوند و کانون عاطفه و مسئول ترویج مهرورزی و حفظ پاکی و لطافت جامعه است .

خشن‌ شدن روح و رفتار زنان و محروم شدن آنان از حق اساسیِ مهرورزیِ مادرانه و همسرانه موجب خشونت جامعه و آسیب‌های جبران ناپذیر خواهد شد.

آزادی حقی الهی است که باید در خدمت صلح و کمال انسانی به کارگیری شود.

اندیشه صالح و اراده صالحان رمز عبور به حیات طیبه و زندگی سرشار از امید ، نشاط و زیبایی است .

این وعده خداوند است که زمین به پاکان و صالحان به ارث خواهد رسید و انسانهای رها شده از اسارت خودخواهیها ، مدیریت جهان را بر عهده می‌گیرند و آن‌گاه اثری از غم ، تبعیض ، فقر ، ناامنی و تجاوز نمی‌ماند و روزگار شادی حقیقی بشر و شکوفایی حقیقت خداگونگی انسان فرا می‌رسد .

همه عدالت‌خواهان و آزادگان منتظر بوده‌اند و به این دوران شکوهمند وعده داده‌اند .

انسان کامل ، عبد مخلص خدا و عاشق صادق انسان که پدر گرامی‌اش از تبار پیامبر عزیز اسلام و مادر گرامی‌اش از تبار امت مسیح است به همراه عیسی بن مریم و دیگر صالحان در انتظار هستند تا در تحقق آن دوران درخشان بیایند و همه بشریت را یاری کنند.

شایسته است دست در دست یکدیگر و با تلاش برای عدالت به استقبال آنان برویم.
ســلام بر عشـق و پرستـش ، ســلام بر عــدالــت و آزادی، ســلام بر حقیقت انســــان،
انسـان کــامل ، یــارحقیقی وصادق انســـان و سلام بر شمــا و همه صالحـان و پــاکـان
 

کد مطلب 1157497

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