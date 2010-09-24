پیشنهاد نامگذاری سال 2011 / اصلاح نهایی ساختار سازمان ملل تا سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح سخنان رئیس جمهور به این شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین
سلام و صلوات خداوند بر پیامبران الهی بویژه پیامبر بزرگ اسلام و اهل بیت مطهر و یاران برگزیده اش و بر تمام پیامبران الهی
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه
ای خدای بزرگ در ظهور ولیت که همراه با سلامتی و پیروزی باشد تعجیل کن و ما را از بهترین یاران و حامیان او و فداکاران در راهش قرار بده
جناب آقای رئیس ، همکاران محترم !
خداوند بزرگ را سپاسگزارم که بار دیگر فرصت حضور در این مجمع جهانی را عنایت فرمود. ابتدا یاد جانباختگان سیل مهیب پاکستان را گرامی داشته و با بازماندگان و دولت و ملت پاکستان ابراز همدردی میکنم . از همگان دعوت میکنم که بعنوان یک وظیفه انسانی به یاری همنوعان خود بشتابند .
در سالهای گذشته پیرامون برخی از امیدها و نگرانیها، از بحرانهای خانواده، امنیت، کرامت انسانی، اقتصاد و آب و هوا و از امید به عدالت و صلح پایدار با شما سخن گفتم.
اینک که نظام سرمایه داری و مدیریت جهانی موجود پس از حدود یکصد سال حاکمیت ، به پایان راه رسیده و از ارائه پاسخ مناسب به نیازهای جامعه درمانده شده است ، تلاش میکنم با نگاهی به دو عامل اصلی این ناکامی ، برخی از مشخصات نظم مناسب آینده را ترسیم نمایم .
الف : عامل نگرشها و اعتقادات
میدانید که پیامبران الهی مأموریت داشتهاند تا همگان را به یگانهپرستی و عشق و عدالت فرا بخوانند و راه رسیدن به سعادت را در برابر بشریت قرار دهند. انسانها را به تفکر و علم دعوت کنند تا حقیقت را بهتر بشناسند و از شرک و خودخواهی برحذر باشند. حقیقت دعوت پیامبران واحد است . هر پیامبری ، پیامبر قبل از خود را تصدیق و به پیامبر بعدی بشارت داده و دین را متناسب با ظرفیت بشر کاملتر از گذشته ارائه کرده است . این سیر تا پیامبر خاتم که تمام و کمال دین را عرضه کرد ادامه داشته است.
به موازات این سیر ، خودخواهان و دنیاپرستان در برابر این دعوت روشن ایستادگی و برای مقابله با پیام آنان قیام کردند.
نمرودیان در برابرحضرت ابراهیم، فرعونیان در برابر حضرت موسی و دنیاپرستان در برابر حضرت عیسی و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) قرار گرفتند . در سدههای اخیر نیز به بهانه ظلمی که طی قرون وسطی از ناحیه مدعیان دینداری در غرب رفت ، ارزشها و اخلاق انسانی به عامل توقف و عقب ماندگی تفسیر و در برابر علم و عقل قرار داده شد.
قطع ارتباط انسان با آسمان در واقع رابطه او را با حقیقت خودش قطع کرد.
انسان که استعداد درک حقایق عالم و حقجویی، میل به عدالت و کمال، پاکی و زیبایی و جانشینی خدا در زمین را دارد به موجودی محدود به عالم ماده و ماموریت او به حداکثر رساندن لذت فردی تعریف گردید. اصالتِ غرایزِ انسانی به جای اصالتِ حقیقتِ انسان نشست .
انسان ها و ملت ها رقیب هم شمرده شدند و سعادت یک فرد یا ملت در مزاحمت و در حذف و سرکوب دیگران تعریف شد. به جای تعامل سازنده و تکامل بخش ، تنازع مخرب برای بقاء مبنای تنظیم روابط قرار گرفت .
پرستشِ سرمایه و سلطه جایگزین یگانه پرستی که رمز وحدت و عشق است گردید.
این مقابله گسترده خودخواهان با ارزشهای الهی راه را بر بردهداری و استعمار باز کرد.
بخش وسیعی از جهان ، تحت سلطه چند دولت غربی قرار گرفت. دهها میلیون انسان به بردگی کشیده شدند و دهها میلیون خانواده متلاشی گردیدند. تمام منابع ، حقوق و فرهنگ ملت های استعمارزده به غارت رفت. سرزمینها اشغال و مردم بومی قتل عام و تحقیر شدند.
اما با قیام ملت ها ، استعمارگری منزوی و استقلال ملت ها به رسمیت شناخته شد. امید به احترام ، رفاه و امنیت در ملت ها زنده شد . در اوائل قرن گذشته شعارهای زیبای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی ، امیدهای فراوانی ایجاد کرد تا مرهمی بر زخم های عمیق مانده از گذشته باشد . اما امروز نه تنها آرزوها محقق نشده بلکه خاطراتی تلختر از گذشته در تاریخ ثبت شده است .
در دو جنگ جهانی ، اشغال فلسطین ، جنگ های کره و ویتنام ، درجنگ عراق علیه ایران ، دراشغال افغانستان و عراق و جنگ های آفریقا صدها میلیون نفر کشته و زخمی و آواره شدند.
تروریسم ، تولید موادمخدر ، فقر و فاصله طبقانی گسترش یافت . حکومت های کودتایی و دیکتاتوری تحت حمایت غرب در آمریکای جنوبی جنایت های کم نظیر مرتکب شدند.
به جای خلع سلاح، تولید و انباشت سلاحهای اتمی و میکروبی و شیمیایی توسعه پیدا کرد و جهان در معرض تهدید بیشتری قرار گرفت.
و بدین ترتیب ظاهراً همان اهداف استعمارگران و بردهداران اما اینبار با شعارهای جدید دنبال شده است.
ب: عامل مدیریت جهانی و ساختار حاکم بین المللی
جامعه ملل و سپس سازمان ملل با شعار برپایی صلح و امنیت و تامین حقوق انسانی و در حقیقت برای مدیریت جهانی تشکیل گردید.
با کالبد شکافی سه رویداد ، نحوه مدیریت حاکم بر جهان قابل ارزیابی است .
اول: 11 سپتامبر که حدود ده سال همه جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
ناگهان با پخش تصاویر مختلف خبر حمله به برج های دو قلو در جهان منتشر شد .
تقریباً تمام دولت ها و شخصیتهای مطرح این حادثه را به شدت محکوم کردند .
موتور تبلیغات به راه افتاد و جهان در معرض خطری بزرگ به نام تروریسم و تنها راه نجات ، لشگرکشی به افغانستان اعلام شد .
بالاخره افغانستان و به فاصله کوتاهی عراق تحت اشغال قرار گرفتند .
لطفا دقت کنید؛
ادعا شد که در 11 سپتامبر حدود سه هزار نفر کشته شدهاند که همه ما از آن متاسفیم اما در افغانستان و عراق تا کنون صدها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر مجروح و آواره شدهاند و درگیری به طور روزافزون توسعه پیدا کرده است .
در معرفی عوامل اصلی حادثه 11 سپتامبر سه نظر اعلام شد :
1- یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایههای امنیتی و اطلاعاتی امریکا عبور کرده است . این نظر بیشتر از ناحیه دولتمردان امریکا تبلیغ شد .
2- توسط بخش هایی از دولت امریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی امریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است . اکثریت مردم امریکا و ملت ها و سیاستمداران براین باورند .
3- توسط یک گروه تروریستی انجام شده است لیکن دولت وقت امریکا از آن پشتیبانی و بهرهبرداری کرده است . ظاهراً این نظریه طرفداران کمتری دارد .
مهم ترین اسناد اتهام چند گذرنامه که از میان حجم عظیم خرابهها پیدا شده بود و یک نوار ویدیویی از یک شخص بود که محل سکونت او نامعلوم است ولی اعلام شد که قبلا در تجارت نفت با برخی مقامات امریکایی مشارکت داشته است . اینگونه وانمود شد که به دلیل شدت آتشسوزی و انفجار از عاملین انتحاری اثری به دست نیامد .
چند سئوال اساسی بدون پاسخ مانده است .
1- آیا عقل حکم نمیکرد که ابتدا تحقیق دقیقی توسط گروه های مستقل انجام و پس از شناساییِ کاملِ عوامل ، برنامهای منطقی برای برخورد با آنها طراحی میگردید؟
2- به فرض پذیرش نظر دولت امریکا، آیا روش برخورد با یک گروه تروریستی، لشگرکشی گسترده ، جنگ منظم و کشتار صدها هزار نفر است؟
3- آیا امکان نداشت مثل برخورد ایران با گروه تروریستی ریگی که چهارصد نفر از مردم بیگناه ایران را کشته و زخمی کرده بود اقدام میشد؟ در عملیات ایران به هیچ بیگناهی خسارتی وارد نشد .
پیشنهاد میشود که سازمان ملل درباره 11 سپتامبر یک گروه حقیقت یاب مستقل تعیین نماید تا بعدها عدهای اظهار نظر درباره آن را ممنوع نکنند .
در اینجا مایلم اعلام نمایم که جمهوری اسلامی ایران در سال آینده ، میزبان کنفرانسی خواهد بود که با هدف شناخت تروریسم و راهکارهای مقابله با آن برگزار خواهد شد. از مقامات کشورهای مختلف، اندیشمندان، صاحبنظران ، محققین و موسسات مطالعاتی برای شرکت در این کنفرانس دعوت می کنم .
دوم: اشغال سرزمین فلسطین است.
ملت مظلوم فلسطین شصت سال تحت سلطه یک رژیم اشغالگر از آزادی ، امنیت و حق حاکمیت محروم است ولی اشغالگران به رسمیت شناخته میشوند. روزانه خانهها بر سرزنان و کودکان خراب میشود و مردم در وطن خود از آب و غذا و دارو نیز محرومند . صهیونیستها تا کنون 5 جنگ گسترده بر همسایگان و ملت فلسطین تحمیل کردهاند.
آنان در جنگ علیه لبنان و غزه زشتترین اقدمات را علیه مردم بیدفاع انجام دادهاند .
رژیم صهیونیستی بر خلاف همه قواعد بینالمللی به کشتی کمک های انسانی هجوم میکند و غیر نظامیان را میکشد .
این رژیم به طور مطلق مورد حمایت برخی کشورهای غربی است و دائماً کشورهای منطقه را تهدید و با اعلام قبلی شخصیتهای فلسطینی و غیره را ترور میکند ولی مدافعان فلسطینی و مخالفین این رژیم با عناوینی چون تروریست و ضد یهود تحت فشار قرار میگیرند . تمام ارزشها حتی آزادی بیان در اروپا و امریکا به پای صهیونیسم قربانی میشود.
به دلیل عدم توجه به حقوق مردم فلسطین همه راه حلها به شکست میانجامد.
اگر از ابتدا به جای رسمیت دادن به اشغالگری ، حق حاکمیت ملت فلسطین به رسمیت شناخته میشد آیا امروز شاهد این همه جنایت بودیم .
پیشنهاد روشن ما بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خویش و مراجعه به آراء عمومی همه مردم فلسطین برای اعمال حاکمیت و تعیین نوع حکومت است .
سوم : انرژی هستهای است .
انرژی هستهای ، پاک و ارزان و نعمتی خدادادی و از بهترین جایگزین ها برای کاهش آلودگی های ناشی از سوخت فسیلی است .
معاهده N.P.T به تمام اعضاء اجازه داده است که بدون محدودیت از آن بهره ببرند و آژانس موظف به حمایت و پشتیبانی فنی و حقوقی از آنها شده است .
بمب اتم بدترین سلاح ضد بشری است که باید به طور کامل محو گردد. معاهده N.P.T توسعه و انباشت آن را ممنوع و خلع سلاح را ضروری شمرده است .
اما ملاحظه کنید دارندگان بمب اتم و برخی اعضاء دائم شورای امنیت چه کردهاند :
انرژی هسته ای را معادل بمب معرفی و با ایجاد انحصار و فشار بر آژانس آنرا از دسترس اکثریت ملت ها دور کردهاند و همزمان بمبهای اتمی خود را حفظ کرده و ارتقاء دادهاند. آمریکا 80 میلیارد دلار برای ارتقا ء بمب های خود اختصاص داده است .
این اقدامات باعث شده است که:
نه تنها خلع سلاح اتفاق نیفتاده است بلکه تولید بمب اتم در برخی مناطق از جمله توسط رژیم اشغالگر و تهدیدگر صهیونیستی اشاعه یافته است .
همین جا پیشنهاد میشود که سال 2011 سال خلع سلاح اتمی و ' انرژی هستهای برای همه و سلاح هستهای برای هیچ کس' اعلام شود.
در تمام این موارد سازمان ملل نمیتواند اقدام موثری انجام دهد و متاسفانه در دههای هم که به نام صلح نامگذاری شد جنگ و تجاوز و اشغالگری، صدها هزار نفر کشته و مجروح برجای گذاشت و بر کینهها و دشمنیها افزوده شد.
خانمها و آقایان
اخیراً نیز شاهد اقدام زشت و ضد انسانی قرآن سوزی بودیم .
قرآن کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اسلام است و به یگانه پرستی ، عدالت ، عشق به مردم، آبادانی زمین ، تفکر و تعقل و دفاع از مظلومان و مبارزه با ستمگران دعوت میکند و از پیامبران الهی نظیر نوح، ابراهیم، اسحق، یوسف، موسی و عیسی (علیهمالسلام) به نیکی نام میبرد و آنان را تصدیق میکند . قرآن را سوزاندند که همه این حقایق و معارف را بسوزانند. اما حقیقت سوختنی نیست، قرآن جاودانه است چون خدا و حقیقت جاودانهاند . این اقدام و هر اقدامی که موجب تعمیق شکاف ها و فاصلهها بین ملت ها شود شیطانی است . باید با هوشمندی از غلتیدن در دام شیطان احتراز کرد . من به نمایندگی از ملت ایران به همه کتب آسمانی و پیروان آنان احترام میگذارم .
این قرآن است و این کتاب مقدس هر دو برای ما محترمند
دوستان محترم
سال هاست که ناکارآمدی اندیشه سرمایه داری و مدیریت بین المللی و ساختارهای موجود آشکار شده و اکثریت دولت ها و ملت ها خواستار تغییر اساسی و اجرای عدالت در مناسبات جهانیاند.
علت ناتوانی سازمان ملل ساختار ناعادلانه آن است. با امتیاز وتو قدرت اصلی در شورای امنیت متمرکز شده و رکن اصلی یعنی مجمع عمومی به حاشیه رفته است .
در چند دهه گذشته همواره حداقل یکی از اعضای دائمی در یک طرف مناقشات بوده است .
زمانی که قاضی و دادستان ، خود یک طرف دعوا هستند چگونه میتوان انتظار کارآمدی داشت چرا که امتیاز وتو برای تجاوز و اشغالگری مصونیت میآورد .
آیا در بحث هستهای ، اگر ایران دارای امتیاز وتو بود مواضع شورای امنیت و مدیرکل آژانس همینگونه بود؟
دوستان عزیز
سازمان ملل مهم ترین مرکز هماهنگی مدیریت مشترک جهانی است . ساختار آن باید به گونه ای اصلاح شود که همه دولت ها و ملت های مستقل در مدیریت جهانی مشارکت سازنده و فعال داشته باشند.
امتیاز وتو باید لغو شود و مجمع عمومی بالاترین رکن و دبیرکل ، مستقلترین فرد و تمام مواضع و اقدامات او با تائید مجمع عمومی و در جهت عدالت و رفع تبعیض باشد .
دبیر کل نباید برای ابراز حقیقت و اعمال عدالت تحت فشار قدرت ها یا کشور محل استقرار سازمان باشد .
پیشنهاد میشود طی یکسال و در یک نشست فوقالعاده ، مجمع نسبت به اصلاح و نهایی کردن ساختار سازمان اقدام نماید.
جمهوریاسلامیایران پیشنهادات روشنی دارد و آماده مشارکت سازنده و فعال است.
خانمها و آقایان!
من به صراحت اعلام میکنم که اشغال کشورها به بهانه تحمیل آزادی و دموکراسی یک جنایت نابخشودنی است.
جهان به جای منطق قدرت ، انحصارطلبی ، یکجانبهگرایی ، جنگ و تهدید به منطق مهرورزی ، عدالت و مشارکت همگانی نیازمند است.
جهان نیازمند مدیریت افرادی پاک چون انبیاء الهی است .
دو حوزه وسیع جغرافیایی یعنی افریقا و امریکای لاتین یک دهه از تحولات سرنوشت ساز را پشت سر گذاشته اند . رویکردهای جدید در این دو قاره که بر همگرایی و وحدت هرچه بیشتر و بومی سازی الگوهای رشد و توسعه کشورهایشان استوار است منافع چشمگیری را برای مردمان این دو منطقه به ارمغان آورده است . هوشمندی و تدبیر رهبران این دو قاره به حل بحران ها و معضلات منطقه ای بدون دخالت های سلطه جویانه فرا منطقه ای است .
جمهوری اسلامی ایران روابط همه جانبه خود را طی سال های اخیر با امریکای لاتین و افریقا گسترش داده است .
و اما درباره ایران سرافراز؛
بیانیه تهران گامی بزرگ و سازنده در جهت ایجاد اعتماد است که با اقدام شایسته و انسانی دولت های برزیل و ترکیه و همراهی صمیمانه ایران تنظیم شده و گرچه با بداخلاقی و قطعنامه غیر قانونی مواجه شد ، لیکن همچنان معتبر است .
ما بیش از تعهدات خود قوانین آژانس اتمی را رعایت کردهایم اما هرگز تحمیلات غیرقانونی را نپذیرفته و نخواهیم پذیرفت .
گفتهاند که با فشار میخواهند ایران را وادار به گفتگو کنند. اولاً ایران همیشه آماده گفتگو بر پایه احترام و عدالت بوده است . ثانیاً روشهای مبتنی بر بیاحترامی به ملت ها ، مدت هاست که کارآمدی خود را از دست داده است. آنان که در برابر منطق روشن ملت ایران از تهدید و تحریم استفاده کردند در واقع باقیمانده حیثیت شورای امنیت و اعتماد ملت ها به این نهاد مهم را قربانی و ناعادلانه بودن آن شورا را یکبار دیگر اثبات کردند .
اینان وقتی با ملت بزرگ ایران که در تاریخ با نام دانشمندان ، شاعران ، عارفان ، هنرمندان و فرهنگ و تمدنش و به نام پاکی ، خداپرستی و عدالت خواهی شناخته شده است اینگونه رفتار میکنند چگونه انتظار دارند که ملت ها به آنان اعتماد کنند.
دوستان من!
همه میدانند که نظام سرمایه داری و روشهای سلطهجویانه در مدیریت جهان شکست خورده و نه تنها دوره بردهداری و استعمار بلکه دوره تسلط بر جهان نیز گذشته و راه بر بازسازی امپراطوری ها بسته شده است .
ما اعلام کردهایم که حاضریم در یک مناظره آزاد جدی با دولتمردان امریکا در همین صحن و به طور شفاف دیدگاه خود درباره مسائل مهم جهان را به شما عرضه نمائیم.
همینجا پیشنهاد میشود برای تحقق گفتگوی سازنده همه ساله کرسی مناظرات آزاد در صحن مجمع برپا شود.
و اما سخن آخر ؛
دوستان و همکاران !
ملت ایران و قاطبه ملت ها و دولت های جهان با مدیریت تبعیضآلود فعلی حاکم بر جهان مخالفند. این مدیریت بدلیل غیر انسانی بودن در پایان راه و بنبست کامل و نیازمند اصلاحات اساسی است .
اصلاح وضع جهان و استقرار آرامش و سعادت مستلزم مشارکت همگانی ، اندیشه پاک و مدیریت الهی و انسانی است .
همه ما بر این باوریم که :
عدالت عامل اصلی صلح ، امنیت پایدار و گسترش محبت بین انسان ها و ملت هاست و نوع انسانها تحقق آرمان ها ، حقوق و عزت خود را در سایه عدالت جستجو میکنند و از ظلم ، بداخلاقی و تحقیر گریزانند .
حقیقت انسانی در عشق ورزیدن به انسان ها و خوبی ها متجلی میگردد و محبت بهترین مبنای تنظیم رابطه بین انسان ها و ملت ها است.
وحشی بافقی شاعر نامدار ایرانی میفرماید:
اگر صد آب حَیوان (آب حیات) خورده باشی چو عشقی در تو نبود مرده باشی
انسان ها در مسیر ساختن جهانی سرشار از پاکی و امنیت و رفاه ، رقیب و منازع هم نیستند بلکه یاور یکدیگرند.
کسانی که شادی خود را در غم ، رفاه خود را در فقر وامنیت خود را در ناامنی دیگران جستجو میکنند و خود را برتر از دیگران میدانند از دایره انسانیت خارج و در مسیر شیطانیاند.
اقتصاد و اموال دنیا ابزار خدمت به دیگران ، دوستی و تقویت روابط انسانی و کمال معنوی و نه وسیله سلطه و فخر فروشی است .
زن و مرد مکمل یکدیگرند و خانواده و رابطه پاک ، عاشقانه و پایدار دو همسر در کانون آن ، تضمین تداوم و تربیت نسل ها ، لذت حقیقی ، ترویج عشق و اصلاح جامعه است .
زن مظهر جمال خداوند و کانون عاطفه و مسئول ترویج مهرورزی و حفظ پاکی و لطافت جامعه است .
خشن شدن روح و رفتار زنان و محروم شدن آنان از حق اساسیِ مهرورزیِ مادرانه و همسرانه موجب خشونت جامعه و آسیبهای جبران ناپذیر خواهد شد.
آزادی حقی الهی است که باید در خدمت صلح و کمال انسانی به کارگیری شود.
اندیشه صالح و اراده صالحان رمز عبور به حیات طیبه و زندگی سرشار از امید ، نشاط و زیبایی است .
این وعده خداوند است که زمین به پاکان و صالحان به ارث خواهد رسید و انسانهای رها شده از اسارت خودخواهیها ، مدیریت جهان را بر عهده میگیرند و آنگاه اثری از غم ، تبعیض ، فقر ، ناامنی و تجاوز نمیماند و روزگار شادی حقیقی بشر و شکوفایی حقیقت خداگونگی انسان فرا میرسد .
همه عدالتخواهان و آزادگان منتظر بودهاند و به این دوران شکوهمند وعده دادهاند .
انسان کامل ، عبد مخلص خدا و عاشق صادق انسان که پدر گرامیاش از تبار پیامبر عزیز اسلام و مادر گرامیاش از تبار امت مسیح است به همراه عیسی بن مریم و دیگر صالحان در انتظار هستند تا در تحقق آن دوران درخشان بیایند و همه بشریت را یاری کنند.
شایسته است دست در دست یکدیگر و با تلاش برای عدالت به استقبال آنان برویم.
ســلام بر عشـق و پرستـش ، ســلام بر عــدالــت و آزادی، ســلام بر حقیقت انســــان،
انسـان کــامل ، یــارحقیقی وصادق انســـان و سلام بر شمــا و همه صالحـان و پــاکـان
نظر شما