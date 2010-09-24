بانک شهر در آینده نزدیک وارد بورس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد درخشنده با اشاره به روند قانونی بانکها برای ورود به بورس گفت: دستور العمل تعریف شده برای ورود به بورس به گونه ای است که بانک شهر باید سه سال پیاپی سود دهی داشته باشد که در حال حاضر دو سال پیاپی سوددهی بالایی داشته است و در صورتی که در سال سوم نیز روند کار به همین صورت پیش برود با صلاحدید مجموعه بانک شهر در آینده ای نزدیک وارد بورس می شود.

وی با بیان این که در حال حاضر 93 شعبه بانک شهردر کشور فعال است اظهار کرد: 64 شعبه این بانک در تهران و 29 شعبه در شهرستانهای کشور مشغول خدمت رسانی به شهروندان ایرانی است .

درخشنده خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به اهداف در نظر گرفته شده تا پایان سال جاری تعداد شعب بانک شهر به 150 شعبه برسد و تمامی مراکز استانهای کشور دارای شعب بانک شهر شوند.



