مهدی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه فوتسال، والیبال، طناب کشی، دوی صحرانوردی، دال‌پلان، دارت و کشتی از جمله 13 رشته ورزشی این دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستاییان استان اصفهان است، افزود: این دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستایی استان اصفهان تا دهه مبارک فجر ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اینکه در واقع برگزاری چنین مسابقاتی به نوعی استعدادیابی است، اظهار داشت: برندگان این المپیاد به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.

امکانات ورزشی روستائیان بسیار محدود است

رئیس هیئت ورزشی روستایی و عشایری استان با اشاره به اینکه روستاهای اصفهان از لحاظ امکانات ورزشی در مضیقه هستند، اظهار داشت: هرچند سال گذشته امکانات خوبی در اختیار این هیئت قرار داده شد ولی امسال هنوز هیچ امکاناتی در اختیار هیئت ورزشی روستایی وعشایری استان اصفهان قرار نگرفته است.