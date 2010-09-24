14بازار جدید میوه و تره بار به زودی در پایتخت افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این مطلب اظهار داشت: با افتتاح این بازارها تعداد کل بازارهای میوه و تره بار به 135 مورد خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه این بازارها در 11 منطقه شهرداری تهران افتتاح می شود، تصریح کرد: بازارهای مجیدیه، مهر، شهید کیانی، کیان شهر، میثاق، شهید نبی پور، دولت آباد ، شهرک استقلال ، نارنج ، شهید باقری، اکباتان، اشراق، قدیر و کوهستان بازارهایی هستند که به زودی به بهره برداری می رسند.

صفایی ادامه داد: مناطق 1 ، 4 ، 5 ، 8 ، 14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 و 22 محل استقرار بازارهای جدید میوه و تره بار هستند همچنین در مناطق 4 ، 20 و 21 نیز دو بازار به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل سازمان میادین افزود: افتتاح 40 بازار جدید در سال جاری از برنامه های سازمان میادین بوده است تا تعداد کل بازارها به 160 مورد افزایش یابد.

صفایی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری ، 160 بازار میوه و تره بار در تهران خواهیم داشت.



