مراسم تجلیل از ایثارگران در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور احمدلو در مورد برنامه هایی که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود با بیان اینکه هدف از اجرای این برنامه ها تکریم و پاسداشت پیشکسوتان این عرصه است، اظهار داشت: این مراسم از 31 شهریور ماه به مدت 10 شب از ساعت 30/18 مقارن با نماز مغرب و عشاء آغاز و تا ساعت 11 شب ادامه دارد که روز نخست این مراسم مربوط به خانواده معظم شهدا بود.

وی ادامه داد: برنامه های دفاع مقدس به مدت 10 شب در محل باغ موزه برگزار می شود که هر یک از این شب ها مربوط به قشر خاصی از پیشکسوتان عرصه هشت سال دفاع مقدس است.

مدیر کل ایثارگران شهرداری تهران گفت: در این 10 شب همایشهای دفاع مقدس و ارتش، دفاع و مقدس و خانواده معظم شهدا، دفاع مقدس و هنرمندان، دفاع مقدس و بسیج و سپاه، دفاع مقدس و روحانیت، دفاع مقدس و آزادگان، دفاع مقدس و جانبازان، دفاع مقدس و فرزندان شاهد، دفاع مقدس و بانوان و دفاع مقدس و جهاد سازندگی برگزار می شود.

احمدلو افزود: برنامه های باغ موزه در هفته دفاع مقدس دارای مدعوین خاص بوده و از خانواده های معظم شهدای دارای چند شهید برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

وی اضافه کرد: هر شب در انتهای برنامه از 20 نفر از جهادگران، رزمندگان و ایثارگران به طور اختصاصی تجلیل می شود.