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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

توکلی به مهر خبر داد:

انتشار جزئیات تکمیل ظرفیت کنکور ارشد در5 مهر/ اعلام ظرفیت رشته های جدید

انتشار جزئیات تکمیل ظرفیت کنکور ارشد در5 مهر/ اعلام ظرفیت رشته های جدید

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام انتشار جزئیات تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد سال 89 در 5 مهرماه خبر داد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اطلاعات مربوط به تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد در حال جمع آوری است که پس از نهایی شدن بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

وی اظهار داشت: تکمیل ظرفیت این آزمون به دانشگاههایی مربوط می شود که به تازگی مجوز تأسیس رشته را از وزارت علوم دریافت کرده اند.
 
معاون سازمان سنجش گفت: همچنین برخی از داوطلبان ممکن است همزمان که در کنکور ارشد سراسری پذیرفته شده اند در کنکور ارشد دانشگاه آزاد نیز شرکت کرده باشند و در دانشگاه آزاد ثبت کرده اند از این رو ظرفیت در سراسری خالی می ماند و نیاز به تکمیل ظرفیت است.
 
کد مطلب 1157505

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