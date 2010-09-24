جیمی کارتر به غزه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جیمی کارتر شب گذشته در دیدار با "نبیل شعث" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح در ایالت جورجیا اعلام کرد که ماه آتی میلادی به همراه هیئتی از سازمان داوران بین المللی برای بررسی روند آشتی ملی فلسطین راهی نوارغزه خواهد شد.

در این دیدار روند صلح و مذاکرات مستقیم سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین و موانع پیش روی آن بحث و بررسی شد.

خاطر نشان می شود سازمان داوران بین المللی سال 2007 به ابتکار "نلسون ماندلا" نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی تاسیس شد. هدف از تاسیس این سازمان استفاده از نفوذ اعضای آن برای حمایت از تلاشهای بین المللی برای برقراری صلح در خاورمیانه است.