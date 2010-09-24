ایران با جدیت پیشنهادهای ما را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، سرگئی لاوروف گفت : امیدواریم ایران تمام پیشنهادهای بین المللی درباره برنامه هسته ای خود را مورد بررسی قرار دهد.

لاوروف افزود: ما امیدواریم که علاقه مورد توجه قرار گرفته باشد. علائمی وجود دارد که ایران با جدیت در حال بررسی پیشنهادهای [تبادل سوخت] ماست.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین پیشتر در جریان سخنرانی خود در نشست هزار توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد : منظور از تحریمهای ایران ایجاد ناراحتی و زحمت برای مردم عادی ایران نبود.

وی با ابراز نگرانی از اقدام برخی کشورها در اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران خاطر نشان کرد: "اطمینان داریم که این رویکرد با مقاصد بیان شده در اهداف توسعه هزاره مغایرت داشته و باید از کاربرد خارج شود".

به گزارش مهر، لاوروف در دیدار 22 سپتامبر با وزیران امور خارجه گروه 5+1 در ارتباط با موضوع هسته ای ایران که با شرکت اشتون نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در حاشیه شصت و پنجمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، گفت : تنظیم مسئله اتمی ایران فقط بر اساس راههای سیاسی و دیپلماتیک ممکن است. برای این منظور باید در جهت سازمان دادن هر چه زودتر ملاقات نوبتی ایران با گروه "5+1" و همچنین – به موازات آن – مذاکرات گروه وین، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای نقشه تعویض اورانیوم غنای پایین ایران با سوخت راکتور تهران اقدام شود.

وی تأکید کرد : این پروژه هنوز پتانسیل خود را از دست نداده و اجرای موفق آن به شکل گرفتن فضای مثبت ضروری برای آغاز گفتگو درباره گروه گسترده تر امور مربوط به برنامه اتمی ایران مساعدت می کند.



در رویدادی دیگر در همان روز وزیر امور خارجه روسیه با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز به طور جداگانه دیدار و در آن امور مهم دستور کار منع اشاعه و از جمله اوضاع درباره برنامه اتمی ایران مطرح شد.