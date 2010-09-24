پرده برداری از تندیس پرویز مشکاتیان

خواهرزاده پرویز مشکاتیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : خیابان محل زندگی خانواده پدری استاد پرویز مشکاتیان به همت شواری شهر و شهرداری نیشابور به نام این هنرمند تاثیرگذار تغییرنام یافت .

بهداد بابایی در ادامه با سپاسگزاری از مردم قدرشناس این شهرافزود: مراسم یکمین سالگرد درگذشت پرویز مشکاتیان در این شهر همچون مراسم تشییع در سال گذشته با شکوه خاصی برگزار شد و طی مراسم دیگری که قرار است روز پنجشنبه در فرهنگسرای سیمرغ این شهر برگزار شود علاوه بر پرده برداری از تندیس استاد، برنامه های دیگری در این خصوص اجرا می شود.

این نوازنده سه تار با اشاره به همکاری خوب مسئولان نیشابورگفت : من به سهم خود از مسئولان شهر نیشابور بویژه شورای شهر و شهرداری این شهر سپاسگزاری می کنم چرا که در این یکسال شان و جایگاه استاد پرویز مشکاتیان را شناخته و اقدامات شایسته ای انجام داده اند.

بابایی در پایان گفت : مزار پرویز مشکاتیان با طراحی فضای سبز شهرداری ، جدول کشی ،گلکاری و ...شده و هم اکنون دارای فضای مناسبی در کنار مقبره خیام شده است و به زودی تندیس استاد در این مکان نصب خواهد شد.