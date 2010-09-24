مشعل چهارمین المپیاد ورزشی پیام نور خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، این رقابت ها که با حضور3 هزار دانشجو از 29 استان کشور در 13 رشته ورزشی و به میزبانی سالن های ورزشی شهر خرم آباد، مرکز استان لرستان برگزار می شد روز سی ام شهریور با قهرمانی دانشجویان دانشگاه های پیام نور تهران به پایان رسید.

در پایان این مسابقات تیم تهران با کسب 16 طلا، 7 نقره و 7 برنز به مقام قهرمانی چهارمین دوره المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور رسید. تیم اصفهان با 7 طلا، 3 نقره و 9 برنز دوم شد و تیم مازندران با 3 طلا، 11 نقره و 13 برنز به مقام سوم این دوره از رقابت ها رسید.



پایان مسابقات کاراته با قهرمانی قزوین

در پایان رقابت های کاراته تیم قزوین با 18 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت، لرستان با 12 امتیاز دوم شد و استان مرکزی با 11 امتیاز به عنوان سومی رسید.



قهرمانی تهران در مسابقات جودوی

مسابقات جودوی چهارمین المپیاد دانشجویان دانشگاه های پیام نور سراسر کشور با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید. در پایان این دوره از مسابقات تهران به مقام قهرمانی دست یافت. قم دوم شد و خراسان رضوی به عنوان سومی رسید.

قهرمانی مقتدرانه اصفهان در تکواندو

در پایان رقابتهای تکواندو این دوره از رقابت ها تیم اصفهان با کسب 32 امتیاز مفتدرانه به عنوان قهرمانی دست یافت، ایلام با 18 امتیاز دوم شد و تیم لرستان با کسب 16 امتیاز به مقام سوم دست یافت.