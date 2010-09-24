تاکید سران ایران و تاجیکستان بر توسعه راهبردی همکاری کشورهای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، با تاکید بر ضرورت گسترش مناسبات و توسعه روابط دو جانبه ایران و تاجکیستان، گفت: دیدگاهها، منافع و تهدیدات مشترک دو کشور می تواند در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جهت منافع دو ملت موثر باشد.



رئیس جمهور همچنین ضمن ارزیابی و تشریح آخرین تحولات جهانی و مهمترین موضوعات منطقه ای و بین المللی، تصریح کرد: اتحاد کشورهای منطقه نقش موثر و سازنده ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و رفاه ملت‌های منطقه خواهد داشت.



امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار در این دیدار خواستار گسترش مناسبات و توسعه روابط دو جانبه ایران و تاجکیستان شد و بر تسریع عملیاتی شدن توافقات میان دو کشور تاکید کرد.



وی همچنین اتحاد ملت‌های منطقه را جدایی ناپذیر دانست و بر ضرورت ارتقاء همکاری میان آنان تاکید کرد و گفت: اتحاد میان کشورهای منطقه عاملی است که از تجاوز دشمن جلوگیری خواهد کرد.

