تصاویر جدید ماهواره پلانک از یک "فوق خوشه کهکشانی"

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره پلانک با استفاده از حسگرهای میکروامواج خود که قادر به ردیابی قویترین پرتوهای کیهانی هستند توانست این "فوق خوشه کهکشانی" جدید را پیدا کند.

دو ستاره شناس روس به نامهای "سونیاف" و "زلدوویچ" در دهه 70 پیش بینی کردند که پرتوهای کیهانی میکروامواج در جهان نخستین در زمانی که هنوز کهکشانها تشکیل نشده بودند منتشر می شوند و قبل از رسیدن به ما از الکترونهای گازهای گداخته انرژی کسب می کنند. این گازهای گداخته، "فوق خوشه های کهکشانی" را احاطه می کنند.

این پدیده در بزرگداشت این دو دانشمند به نام "اثر سونیاف- زلدوویچ" یا "اثر SZ" شناخته می شود.

با شکار این پرتوهای ویژه توسط ماهواره پلانک دانشمندان اسا توجه خود را به ماهواره "نیوتن ایکس. ام. ام" نیز معطوف کردند که انتشار پرتوهای ایکس ناشی از گاز "فوق خوشه کهکشانی" جدید با شناسه Abell 2319 را شناسایی کرده بود.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "با مشاهده یک سیگنال در 9 طول موج مختلف در طیف 30 تا 857 گیگاهرتز که به صورت شبیه سازی شده توسط ماهواره پلانک انجام شده است ما توانستیم این سیگنال را به روشی تفکیک کنیم که با سایر سیگنالها برابر نباشد. خوشه های کهکشانی که تاکنون توسط پلانک رصد شده اند می توانند به عنوان پرقدرت ترین کاوشگرهای کیهانی در کشف اولین پرتو عمق کیهانی پس از بیگ بنگ مورد استفاده قرار گیرند."

این محققان افزودند: "به خاطر حساسیت بسیار بالای دستگاه HFI (دستگاه بسامد بالا) پلانک، می توان میکروامواج یک جرم آسمانی این چنین غول پیکر را با دقت بسیار بالایی رصد کرد به طوری که تاکنون نه در نور مرئی و نه در پرتوهای ایکس امکان این رصد وجود نداشت."

براساس گزارش ساینس دیلی، هدف اولیه پلانک شکار قدیمی ترین نور کیهانی است که به آن "پس زمینه میکروامواج کیهانی" (CMB) گفته می شود.

در حقیقت این اولین تصاویری است که دانشمندان پروژه پلانک موفق شدند از رصدهای این ماهواره از "اثر سونیاف- زلدوویچ" مربوط به این "فوق خوشه کهکشانی" تهیه کنند.